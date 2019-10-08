В Волгограде разработали уникальный экзоскелет нижней челюсти

Вручены награды победителям всероссийского конкурса на лучшие изобретения. Одним из обладателей национальной премии "100 лучших изобретений России" стал Волгоградский государственный медицинский университет. Об этом сообщает телеканал ОТР.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности Роспатент каждый год составляет рейтинг, победители которого получают эту премию. В основном, поставщики патентов - научно-исследовательские институты и вузы.

Так, преподаватели и аспиранты волгоградского медуниверситета создали уникальный экзоскелет нижней челюсти, аналогов которому в мире нет. Его разработка заняла около четырех лет.

Были проведены многочисленные математические и компьютерные моделирования и эксперименты. Ученые выяснили, что экзоскелет намного более прочнее человеческой челюсти. Он может выдержать до 12 килограммов. При этом обладает почти такой же подвижностью как настоящая челюсть.

Первой пациенткой волгоградских врачей стала собака. Сейчас в Волгограде успешно оказывают помощь больным с челюстно-лицевыми патологиями из многих регионов страны.