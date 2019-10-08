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08.10.2019 11:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Моллюск под микроскопом

Завышенная стоимость экологической экспертизы может разорить аквафермы
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 225(7983)
Экологическая экспертиза рыбоводных участков по завышенной цене может ударить по всей отрасли и перечеркнуть достижения последних лет. Производители морепродуктов просят освободить их от чрезмерного давления.
Фото: Юлия Крымова/ РГ Фото: Юлия Крымова/ РГ
Фото: Юлия Крымова/ РГ

Сразу три союза производителей морепродуктов - Черноморское объединение предприятий марикультуры, Южная ассоциация рыбоводов и Крымская ассоциация аквакультуры - обратились к министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину. Они встревожены ситуацией, сложившейся вокруг проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) рыбоводных участков. Это обязательная процедура, против которой в принципе не возражает никто из производителей. Вопрос в цене и подходе к оформлению документов.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Еще в мае нынешнего года проблема обсуждалась в профильном комитете Госдумы РФ. Тогда представители Минприроды и Росприроднадзора заверили аквафермеров, что стоимость оформления экспертного заключения не превысит 200 тысяч рублей. Однако вместо этого предприятия стали получать коммерческие предложения оформить экспертизу "под ключ" за 3,5 миллиона рублей. В частности, такую цену запросило за свои услуги одно из специализированных ООО. При этом указанная стоимость не включает обязательную оплату официальной услуги в размере 274 тысяч рублей.

"Для микропредприятий, у которых в водопользовании находятся участки площадью до 20 гектаров, оплата подготовки и прохождения ГЭЭ в сумме около четырех миллионов рублей, включая официальный платеж за оказание государственной услуги, просто непосильна и экономически нерентабельна, - заявили "РГ" в Южной ассоциации рыбоводов. - Это автоматически ставит вопрос о целесообразности дальнейшей деятельности".

Около десятка крымских производителей имеют участки площадью менее 20 гектаров. Однако такие расходы непомерны и для крупных предприятий, о чем свидетельствует солидарное заявление членов трех объединений. Но и это еще не все. Если у одного производителя в пользовании находятся два рыбоводных участка, расходы на ГЭЭ удваиваются. Вместе с тем, проекты, подготовленные другими организациями по более приемлемым ценам, к рассмотрению не принимаются, утверждают фермеры.

Фото: iStock
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В августе предприятия Севастополя стали получать уведомления Росприроднадзора о том, что в отношении них составленны протоколы об административном правонарушении ввиду отсутствия документации ГЭЭ. Такие предписания получили НИО "Марикультура", "Крым моллюск-сервис" и "Центр морских пищевых ресурсов". В веерную рассылку попали даже те, кто в принципе не начинал деятельность, как ООО "Грань-1", что заставило предпринимателей думать о формальном подходе к требованиям. Теперь производителям морепродуктов грозит предупреждение, либо штраф от 100 до 250 тысяч рублей.

Чтобы снизить административное давление на этот бизнес, предприниматели предлагали внести ряд изменений в законодательство. Например, сделать необязательными общественные слушания при выделении рыбоводных участков. Или, например, отказаться от обязательной ГЭЭ там, где рыбу выращивают на морских пастбищах, в естественных условиях. Предлагалось также распространить срок действия ГЭЭ на все время аренды водного участка и четко прописать перечень необходимых для экспертизы документов.

Фото: Сергей Думкевич
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Однако мнения ведомств, по утверждению предпринимателей, в этих вопросах разошлись. Росрыболовство часть из них поддержало. В Росприроднадзоре же сочли нецелесообразным большинство предложений, внесенных производителями. В частности, не нашла поддержки инициатива исключить требование необходимости экспертизы для рыбоводных хозяйств, занимающихся пастбищной аквакультурой с использованием производителей или посадочного материала из естественных популяций водных биоресурсов. Также отклонено предложение распространить действие ГЭЭ на весь срок использования участка. Однако такой реакция ведомства была до солидарного заявления бизнеса.

- Сейчас поднялась волна протеста со стороны владельцев акваферм. Наше обращение подписали представители 41 предприятия. Это фактически все, кто работает в отрасли, - рассказал "РГ" председатель правления организации "Черноморское объединение предприятий марикультуры" Сергей Татко. - Мы направили свое обращение президенту, а также в Следственный комитет, поскольку в этой истории просматривается явная коррупционная составляющая.

Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
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