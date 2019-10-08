Ирина (имя изменено по просьбе героини. - Прим. ред.) - одна из тех, кто разорился, пытаясь заработать на валютном рынке. В надежде вернуть себе потерянное она не только залезла в кредиты, но и лишилась квартиры.

Обстановка в мошеннических фирмах прямо как на Уолл-стрит. Но все, чтобы заморочить вам голову. Фото: PhotoXPress

Все началось в 2018 году, когда Ирину сократили на работе.

- Мне тогда было 49 лет, до этой фирмы я больше года сидела без работы, помнила, как тяжело трудоустроиться в моем возрасте. Разместила резюме в интернете, мне позвонили из компании "Оксфорд групп", объяснили, что фирма занимается консалтингом, предложили место бухгалтера.

Женщине сказали, что нужно посетить три ознакомительных занятия, чтобы понимать суть деятельности компании. На бесплатных уроках ей рассказывали о видах рынков, в кабинетах у сотрудников висели графики, работали телевизоры, где шли биржевые новости. Ирина поняла, что речь идет об игре на бирже, и захотела попробовать сама.

- Мои бывшие коллеги зарабатывали на этом, у меня были положительные примеры, и я тоже решила попробовать. Не было желания разбогатеть, хотелось материальной стабильности до того, как трудоустроюсь. Разговоры о должности бухгалтера как-то сошли на нет.

Ирина сама попросила куратора научить ее торговле ценными бумагами, тот сказал: "Это сложно, зачем вам это, наймите трейдера. Он же несет 100-процентную материальную ответственность за неудачные сделки, вы ничего не потеряете". Трейдер готов был работать с суммой не меньше десяти тысяч долларов: таких денег у Ирины не было, кредит в банке она, безработная, взять не могла.

"Оксфорд групп" в два счета нашел ей человека, который помогает решить проблему - за 20% от суммы кредита. Ирина хоть и понимала риски, но согласилась. Оформила кредиты в трех банках, заключила договор с трейдером.

- При знакомстве он мне не понравился, но меня убедили, что он профессионал, за три года не провел ни одной убыточной сделки. Правда, документами подтвердить не смогли. Но я почему-то поверила... - говорит Ирина.

Женщина положила деньги на счет и стала ждать. Первые пару дней трейдер действительно зарабатывал. А через неделю удача от него вдруг отвернулась: неудачная сделка и практически пустой счет.

- Я потребовала компенсировать мне убытки, но мне сказали, что трейдер сделать это не сможет, будет отыгрываться, я опять поверила, - вспоминает женщина.

Ничего не вышло: скоро денег не осталось вовсе. Ирина решила взять дело в свои руки, открыла новый счет и стала вникать в тонкости процесса. За советами обращалась к банковскому аналитику той же самой фирмы. Пока оперировала небольшими лотами, зарабатывала, а потом, когда на счете скапливалась неплохая сумма, ей звонили или куратор или финансовый аналитик: настойчиво убеждали как можно скорее сыграть большим лотом. Внутренний голос просил ее не слушать их, но советчики были очень убедительны. Сделки оказывались неудачными.

- Я была в отчаянии: нужно платить по кредитам, сбережений не осталось совсем, трейдер деньги не возвращает, - вспоминает женщина сквозь слезы.

Во время очередного визита в офис она столкнулась с молодой сотрудницей Вероникой, которая ей посочувствовала, пожалела и вызвалась помочь - правда, опять посредством биржи. Якобы в этот раз Ирина точно сможет вернуть себе потерянное. На депозит нужно было положить 600 тысяч рублей. Вероника пообещала свести Ирину с проверенной компанией, которая дает деньги под залог квартиры. Кредитором оказалась жительница Новотроицка.

- Договор я увидела лишь перед окошком в МФЦ, текст не читала, глаз зацепился за слово "дарение". Я не хотела подписывать, но... та женщина из Новотроицка сказала, чтобы я не боялась, что по договору дарения нужно платить меньше налогов. Не знаю, почему я поверила.

Дальше все шло по накатанной: новая учетная запись в системе, новые ставки, новый крах. В общей сложности Ирина оставила на бирже около полутора миллионов рублей.

Юристы сказали Ирине: нужно срочно оспаривать договор, так как нет никаких гарантий, что ей вернут квартиру, даже если она расплатиться с долгом.

Между тем свежеиспеченная хозяйка обратилась в суд с иском о выселении Ирины, а разорившаяся собственница отправилась к юристам. Оспорить договор дарения в районном суде Екатеринбурга Ирина не смогла. Зато ее визави добилась решения о выселении бывшей собственницы.

- Тут же были поданы две апелляции. Первая - на решение о признании договора дарения недействительным, вторая по выселению. Нужно отдать должное областному суду: судьи вникли в суть дела, еще раз внимательно изучили все доказательства и признали договор дарения притворной сделкой. Дарение - это безвозмездный процесс. Ирина доказала, что взамен она получала деньги, брала заем, и договор дарения прикрывал именно эту сделку. В итоге его признали недействительным, - пояснил "РГ" юрист Александр Шумилов. - Вторую апелляцию мы тоже выиграли: решение о выселении отменили. Сейчас Ирина проходит процедуру банкротства - на ней же осталось незаконное обогащение - те самые 600 тысяч займа. Никуда не делись долги по кредитам.

Юрист ведет еще два дела, которые под копирку повторяют историю Ирины. До дарения квартир другие клиенты, к счастью, не дошли, но задолжали банкам: одна 130 тысяч рублей, другой - почти 900 тысяч. В действительности таких намного больше, но не все хотят огласки.

Консалтинговая фирма "Оксфорд Групп" свою деятельность свернула - тихо и быстро. Аналогичные услуги до недавнего времени оказывала компания "Ричмонд". Работает ли она сейчас, выяснить не удалось. По телефону: абонент недоступен.

- В этих фирмах работают одни и те же люди. Главу "Ричмонда" мне представляли как финансового аналитика фирмы "Оксфорд групп", хотя руководитель "Оксфорда" в беседе под запись отрицал вообще наличие такой должности в их компании, - рассказывает корреспондент "РГ" Георгий Санатин. В прошлом году он делал большое расследование, посвященное деятельности консалтинговых фирм, и выяснил, что подобные компании работают по всей стране. Много лет они завлекают в биржевые игры далеких от этой сферы людей, помогают брать кредиты в банках и займы под залог квартир, предоставляют "опытного трейдера". Рано или поздно клиент теряет все, компания закрывается, а потом открывается под новым именем.

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