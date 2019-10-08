Выставка живописных произведений в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского носит совершенно неуниверсальное и ненаучное название "Что такое Ыкляпка".

Давайте разбираться. Давным-давно, в старые времена, жил-был в Свердловске мальчик с нехарактерными для этих суровых мест именем и фамилией - Франсуа Дюпон. В середине восьмидесятых, исправляя судебные (то есть сделанные судьбой) ошибки, уехал во Францию, где и прижился окончательно, окончил Сорбонну. Теперь мсье Дюпон - интеллигент левых убеждений, известный теоретик и критик современного искусства, создатель литературно-философского явления, получившего название дюпонизм.

Разумеется, в лихом галопе перестройки о беглом французе забыли, но не все. Архитектор, художник Павел Ложкин, философ, журналист Александр Седов и поэт Сергей Ивкин объявили себя последователями и пропагандистами дюпонизма на Урале, а сама идея обрела заковыристое теоретическое обоснование. Странного в этом ничего нет, все самые хорошие идеи рождаются в дружеском разговоре на троих. Мсье Дюпон обещал приехать лично и разобраться с последователями на месте, но до сих пор не собрался, да и бог с ним, поскольку, может, и не было Франсуа вовсе, как его собрата по перу Козьмы Пруткова.

Итак, если по-научному, дюпонизмы - это литературный жанр, речевая практика нестандартного обращения со словом, фразой и смыслом. Социальное значение дюпонизма критики видят в отражении критических тенденций, нарождающихся в общественном сознании России постсоветского периода. Проблемы современного дюпонизма не раз анализировались в стенах Уральского государственного университета и Академии современного искусства на научных конференциях с восхитительными названиями вроде "Альтернативные речевые практики как инструмент деконструкции языковой агрессии и языковой энтропии".

Дюпонизм - игра для людей, интересующихся языком и его творческим развитием. Например, рыжеволысый мальчик, закономерзость

Вы скучаете, читатель? В среде дюпонистов, людей веселых и остроумных, это страшный грех. Поэтому остановимся на том, что дюпонизм - литературная игра, популярная у людей, интересующихся живым языком и его творческим развитием. Милая шутка, в которой, как всегда, есть доля шутки. Несколько примеров для конкретики: рыжеволысый мальчик, фрейдительство, человек-невридимка, закономерзость. И "давайте жить нужно!".

Коллекция перлов, разрастаясь, требовала систематизации и реакции аудитории. Поэтому за последние тринадцать лет издательством Собрания художников "ИГНЫПС" (тоже ничего излишне серьезного, старый знакомый самиздат) выпущено в свет уже три тома "Спорника дюпонизмов" под общим названием "Мильен названий": 12 тысяч слов и выражений разной степени глубокомысленности и остроумности от более чем ста авторов. Внимательное чтение обязательно "сделает из вас мыслителя и художника, редкого по мощи в нашей пронырливой концептуальной культуре" - не пропустите.

Нынешний проект легко и изящно соединил живопись и филологию, а заодно втянул читателя и зрителя в творческо-мыслительный процесс (предупреждаю - заразно). Представленные на выставке произведения художников Олега Бухарова и Павла Ложкина пока безымянны. Но на развешенных рядом листках томятся в предчувствии конкурентной борьбы их возможные названия, которые должны выбрать посетители методом голосования галочкой. Самые дерзкие могут попытаться визуализировать "Ыкляпку" и войти в число авторов четвертого тома, предложив собственные дюпонизмы. На самом деле это не так уж и сложно, надо просто не побояться и "взглянуть на мир своими словами".