Новости

Москва и Сеульская туристическая организация подписали меморандум о взаимопонимании 21:02
Силовики не допустили в Москве беспорядков с тяжкими последствиями 20:58
Правительство утвердит требования к структуре зарплаты медработников 20:49
Российская сторона отправила WADA ответы по данным московской лаборатории 20:42
Бари Алибасов проиграл иск против производителя "Крота" в суде 20:20
Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии 19:52
Путешествующим по "Серебряному ожерелью" начали выдавать паспорта 19:51
В 2020 году могут пройти Дни Москвы в Аргентине 19:50
Российский теннисист ушел из жизни в Москве 19:47
США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами 19:46
МИД России: США препятствуют работе многих делегаций в ООН 19:31
В РФ прогнозируют ежегодное сокращение численности трудоспособного населения 19:23
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии 19:16
Вышел трейлер нового фильма режиссера "Человеческой многоножки" 19:12
Ярославцев возмутила земляная горка для детей 19:01
Истребитель F-16 ВВС США разбился на западе Германии 18:54
Прокуратура в Костроме проверит захоронение отходов в гробах стариков 18:44
В Tesla появятся рингтоны для сигнала 18:44
Французские ученые изучат новгородские иконы и берестяные грамоты 18:31
В ДНР показали снаряды НАТО с места обстрелов 18:24
В России выросла добыча тихоокеанских лососей 18:13
GAC везет в Россию старую версию внедорожника GS8 18:00
В Британии найдена сокровищница с руническими текстами 17:59
Как выглядит газон "Лужников", где Россия встретится с Шотландией. Там почти год не играли в футбол (фото) 17:51
Режиссером незавершенного спектакля Захарова назначена его дочь 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 19:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Синяя птица" на проспекте

Текст: Екатерина Каспирович (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 227(7985)
Новый сезон в международном центре искусств "Главный проспект" удивил необычными экспозициями.

Работы известного русско-французского графика Александра Алексеева - 120 иллюстраций к роману Толстого "Анна Каренина" - находятся в частном собрании. Сопредседатель Европейского культурного клуба Ирина Стежка приобрела их на аукционе Christie"s и приехала в Екатеринбург, чтобы представить коллекцию, а после коллекция вернется в Германию. Алексеев, родившийся в 1901 году, после революции уехал в Париж и там стал знаменитым иллюстратором шедевров русской литературы… и изобретателем новых техник анимации. Оттиски алексеевских акватинт (разновидности офорта), похожие на размытые акварельные рисунки, воссоздают Россию, навсегда ушедшую, но остающуюся в памяти.

Фото: Сергей Мамонтов
Третьяковская галерея открыла продажу билетов на выставку Поленова

Не менее интересна в том числе и с исторической точки зрения графика известной советской актрисы Лидии Вертинской "Синяя птица любви". Знаменитый шансонье настоял, чтобы его молодая супруга окончила факультет живописи Московского художественного института имени Сурикова. Вертинский угадал: из Лидии вышел неплохой художник, ее пейзажи и натюрморты в технике линогравюры экспонировались по всему Союзу.

Автор еще одной экспозиции в "Главном проспекте" - наш земляк Кирилл Бородин. Его "Парк развлечений" - это огромные, токсично-яркие, написанные широкими мазками полотна, посвященные миру гламура, к которому так стремятся некоторые инфантильные личности. В нем нет нормальной еды, диких животных, привлекательных и естественных людей. Зато везде пластиковые копии, аватарки, злобные собачки и инстаграмные девицы "на миллион". Обитатели гламурного мира сияют улыбками, но счастливы ли они? Отчего так агрессивны холеные песики и почему фоном для блистательной жизни служат старые хрущевки?

Организаторы успели заинтриговать гостей галереи, пообещав в ближайшем будущем открытие "фабрики ослов".

Культура Арт Живопись Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
Китай выразил США протест в связи с санкциями