Новый сезон в международном центре искусств "Главный проспект" удивил необычными экспозициями.

Работы известного русско-французского графика Александра Алексеева - 120 иллюстраций к роману Толстого "Анна Каренина" - находятся в частном собрании. Сопредседатель Европейского культурного клуба Ирина Стежка приобрела их на аукционе Christie"s и приехала в Екатеринбург, чтобы представить коллекцию, а после коллекция вернется в Германию. Алексеев, родившийся в 1901 году, после революции уехал в Париж и там стал знаменитым иллюстратором шедевров русской литературы… и изобретателем новых техник анимации. Оттиски алексеевских акватинт (разновидности офорта), похожие на размытые акварельные рисунки, воссоздают Россию, навсегда ушедшую, но остающуюся в памяти.

Не менее интересна в том числе и с исторической точки зрения графика известной советской актрисы Лидии Вертинской "Синяя птица любви". Знаменитый шансонье настоял, чтобы его молодая супруга окончила факультет живописи Московского художественного института имени Сурикова. Вертинский угадал: из Лидии вышел неплохой художник, ее пейзажи и натюрморты в технике линогравюры экспонировались по всему Союзу.

Автор еще одной экспозиции в "Главном проспекте" - наш земляк Кирилл Бородин. Его "Парк развлечений" - это огромные, токсично-яркие, написанные широкими мазками полотна, посвященные миру гламура, к которому так стремятся некоторые инфантильные личности. В нем нет нормальной еды, диких животных, привлекательных и естественных людей. Зато везде пластиковые копии, аватарки, злобные собачки и инстаграмные девицы "на миллион". Обитатели гламурного мира сияют улыбками, но счастливы ли они? Отчего так агрессивны холеные песики и почему фоном для блистательной жизни служат старые хрущевки?

Организаторы успели заинтриговать гостей галереи, пообещав в ближайшем будущем открытие "фабрики ослов".