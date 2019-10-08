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08.10.2019 17:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале полицейских амнистировали за аферу с крупной партией алкоголя

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Центральный суд Челябинска признал теперь уже бывших руководителей следственного управления и отдела уголовного розыска городского УМВД виновными в афере с 944 тысячами бутылок фальсифицированного алкоголя, изъятыми из оборота их подчиненными. Попытка продать его налево обернулась для полицейских условным наказанием, которое снято по амнистии, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

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- Суд установил, что в июле 2014 года полицейские в составе организованной группы распорядились передать на продажу около 944 тысяч бутылок водно-спиртовой смеси на сумму свыше 11,6 миллиона рублей, - сообщила представитель прокуратуры области Наталья Мамаева. - Ранее эта партия алкоголя была изъята из незаконного оборота в рамках расследования уголовного дела.

С учетом амнистии, объявленной в 2015 году к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, полицейские освобождены от назначенного судом наказания, впрочем, и без того условного, отметили в прокуратуре.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Преступления правоохранителей
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