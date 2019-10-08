Названы регионы с высоким качеством медицины

Без малого две трети россиян (65%) оценивают качество медицинского обслуживания как высокое или очень высокое. Таковы результаты исследования Финансового университета при Правительстве РФ. С другой стороны, только 21% россиян говорят, что в их городе достаточно медицинских учреждений. А треть опрошенных заявили, что им не хватает денег на лекарства.

Как пояснил "РГ" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, опрос проводился по телефону в каждом городе, обзванивалось не менее 300 респондентов. Исследование показало, что выше всего качество медицинских услуг в Тюмени, Москве, Грозном, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Лидерство в рейтинге Тюмени Алексей Зубец объяснил тем, что в этом городе в последние годы было сделано очень много для развития медицинской инфраструктуры, а город сам по себе не очень большой. "Вот в этом и причина различия в восприятии качества медицинского обслуживания, - пояснил он "РГ". Тоже самое касается и Грозного. Там же последнее время было сделано очень много для развития медицины и инфраструктуры, а жители не слишком требовательны к качеству медицинского обслуживания".