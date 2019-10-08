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08.10.2019 12:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы регионы с высоким качеством медицины

Текст: Ольга Бухарова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Без малого две трети россиян (65%) оценивают качество медицинского обслуживания как высокое или очень высокое. Таковы результаты исследования Финансового университета при Правительстве РФ. С другой стороны, только 21% россиян говорят, что в их городе достаточно медицинских учреждений. А треть опрошенных заявили, что им не хватает денег на лекарства.

Фото: Константин Завражин / РГ
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Как пояснил "РГ" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, опрос проводился по телефону в каждом городе, обзванивалось не менее 300 респондентов. Исследование показало, что выше всего качество медицинских услуг в Тюмени, Москве, Грозном, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Лидерство в рейтинге Тюмени Алексей Зубец объяснил тем, что в этом городе в последние годы было сделано очень много для развития медицинской инфраструктуры, а город сам по себе не очень большой. "Вот в этом и причина различия в восприятии качества медицинского обслуживания, - пояснил он "РГ". Тоже самое касается и Грозного. Там же последнее время было сделано очень много для развития медицины и инфраструктуры, а жители не слишком требовательны к качеству медицинского обслуживания".

Общество Здоровье Наука и образование Финансовый университет Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад УрФО Тюменская область Тюмень ЦФО Москва СКФО Чеченская Республика Грозный СЗФО Санкт-Петербург УрФО Свердловская область Екатеринбург Медицина и здоровое питание
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