В Екатеринбурге завершился ХХХ фестиваль неигрового кино "Россия". О своих впечатлениях от конкурсной программы мы попросили рассказать председателя жюри, председателя Общественного совета Министерства культуры РФ писателя Юрия Полякова.

Юрий Михайлович, вы неоднократно возглавляли жюри программ документального кино разных фестивалей. Чем отличается екатеринбургский от прочих?

Юрий Поляков: Это все-таки старейший фестиваль именно неигрового кино, авторитетный для профессионалов. И принцип профессионализма здесь учитывается в гораздо большей степени. На "России" особенно требовательный отбор фильмов в конкурсную программу.

Назовите фильмы-победители в вашей личной номинации.

Юрий Поляков: Были те, что задели чисто по-человечески и по-зрительски, и не всегда мой взгляд совпадал с мнением жюри. Мой выбор - "Не уходи отсюда", "Комбриг". Понравилась здоровая ирония по отношению к жизненным трудностям в фильме "Ничего личного", поскольку в подавляющем большинстве картин видно очень серьезное, трагическое восприятие реальности.

Представьте, вы только что вернулись с необитаемого острова, где провели десять лет. Какое суждение о России можно составить на основе увиденного на фестивале?

Юрий Поляков: Первое впечатление - в России на ментальном уровне все очень неблагополучно, но свет в конце тоннеля виден, и это православный образ жизни.

Единственный выход из тоннеля? Или самый простой, а поиски другого слишком сложные?

Юрий Поляков: Никита Михалков однажды рассказал семейную историю. В свое время Сергей Михалков как один из руководителей тогдашнего Союза писателей имел отношение к исключению Пастернака из Союза писателей. Никита спросил: папа, ну как же так, Пастернак ведь гений?! На что отец ему ответил: Боря правила игры знал. Это очень точно.

Так вот, у меня сложилось впечатление, что нынешние кинематографисты знают и соблюдают правила игры, знают все болевые точки, проблемы и конфликты, но, намекая и приближаясь, осторожно обходят, заранее думая, на что будут снимать следующий фильм. Например, "Необратимая химия" - о протестных настроениях молодежи по отношению к нынешним принципам жизни. И авторы прошли абсолютно по краешку: то есть герои как бы протестуют, но против чего конкретно? Молодые люди оказались в социальном тупике, примерно в таком же была французская молодежь в 1968-м, но авторы трактуют его как экзистенциальный, иначе на следующий тупик просто не дадут грант.

Нынешнее кино - хорошее, сделано честными людьми, но они не хотят становиться маргиналами. Талантливым маргиналом хорошо было быть при советской власти, зная, что в крайнем случае тебя примут с распростертыми объятиями на Западе. А сегодня маргинал Западу даром не нужен, поэтому нынешнему инакомыслящему жить гораздо тяжелее, чем советскому.

Герой нашего времени - кто он?

Юрий Поляков: Это человек, который служит высокой цели, ставя ее выше личного благополучия, преуспеяния, карьеры, каких-то гедонистических интересов. Алексей Мозговой (фильм "Комбриг") и другие ополченцы Луганска готовы пожертвовать всем ради права жить на своей земле и оставаться русскими. Врач Алексей Завальский ("Реанимация") честно и тяжело работает, спасая детей. Вениамин Бычковский ("Вядо") строит часовню на месте сожженной фашистами деревни. Токтожум Стаханов ("Учитель") - единственный педагог в крошечном селе. Люди, сохраняющие национальные ценности, культурные святыни - они и есть герои.

Замечательное неигровое кино, снятое по большей части на деньги из бюджета, остается призраком, о котором все говорят, но которого мало кто видел. Вопрос организации проката документальных картин, поднимаемый все тридцать лет существования "России", нерешаемый?

Юрий Поляков: Члены Совета при президенте по культуре и искусству, Общественного совета Минкульта и я в том числе не раз обращались к властям: дайте указание, чтобы документальные фильмы сделали "нагрузкой" к программам, в кино и на телевидении, как было раньше, и ведь никто не возражал. Разводят руками - нельзя. Все каналы - частные, находятся в условиях рынка, и механизма решения проблемы пока нет.

Что должно произойти, чтобы он появился и заработал?

Юрий Поляков: На сегодняшний день власть мыслит тактически, а не стратегически. Телешоу, объясняющие населению очередной поступок или очередное бездействие власти, - это тактический шаг. А хорошие документальные фильмы - стратегия, воспитание общества, его подготовка к возможным грядущим проблемам и катаклизмам. Но на это всегда не хватает эфира. И политической воли прикрикнуть на телебаронов, воспринимающих нас как телебаранов. А потом все разводят руками: ах, народ вышел на баррикады! А кто виноват? Я считаю, хорошее документальное кино, настроенное абсолютно государственно, абсолютно граждански, какое мы видели на фестивале, - это нереализованный резерв главного командования. Оружие, которое давно надо было использовать, а командование все откладывает. Тут непонимание, отсутствие гуманитарной чувствительности к процессам, происходящим на стыке искусства и политики. А иногда такие тонкие вещи решают очень многое.

Ключевой вопрос



В первые годы существования "России" авторы картин били власть наотмашь, разоблачали, высмеивали, народ ломился на киносеансы так, что приходилось вызывать милицию. Так, может, это в обществе нет социального заказа на "переход черты"?

Юрий Поляков: Тогдашнее кино снимало множество табу, которые наплодила советская власть, некоторые из них необоснованные, а многие неплохо бы и сохранить. Я сам на этом вошел в литературу, мои первые произведения как раз направлены на снятие табу с партийной, комсомольской, армейской темы. Но это делалось по сигналу: советская власть на последнем этапе все разрешила и почила в бозе с чистой совестью. Так что табу были легко снимаемыми. И мы это понимали тогда. А сейчас непаханое поле - история обогащения наших олигархов, не погибших, а тех, кто продолжает рулить. Про предательство элиты. Вот и снять бы кино и сорвать табу. И народ опять ломился бы. Но нет, не снимают, потому что самоубийц нет. Трудно за это кого-то осуждать.

Тем временем

Жюри назвало победителей ХХХ фестиваля неигрового кино "Россия". Главный приз получил режиссер Алексей Федорченко за картину "Кино эпохи перемен" ("Кинокомпания 29 февраля") - эмоциональный рассказ о том, как выживала Свердловская киностудия в "разножанровые" девяностые.

Лучшим полнометражным фильмом документальной программы стал "Комбриг" Валерия Тимощенко (Краснодарская киностудия имени Н. Минервина): настоящий документ эпохи, потому что авторы фильма снимали своих героев - ополченцев Луганска - временами под огнем и даже раздали им камеры.

Лучшая короткометражка - "Полет чемпиона" (режиссер Сергей Головецкий, Студия "КиноАртель", Москва). В конкурсной программе телевизионных документальных фильмов победила картина "Fermata" режиссера Олеси Фокиной (Студия "КОД-фильм+", Москва).

Специальный приз "За социальный оптимизм и позитивную философию фильма" уже традиционно вручила "Российская газета". Он достался режиссеру из Екатеринбурга Павлу Фаттахутдинову. Его лента "Сны о России" (производство екатеринбургской кинокомпании СНЕГА) рассказывает о жителях села Новиково Тамбовской области. До революции тогдашняя Ново-Александровка стала крупнейшим центром образования в России. И сегодня директор местного аграрного техникума Николай Поздняков, краевед Максим Медоваров, священник Павел Медведев и другие жители села по мере сил сохраняют традиции, оставшиеся от предков.