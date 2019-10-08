Юрий Михайлович, вы неоднократно возглавляли жюри программ документального кино разных фестивалей. Чем отличается екатеринбургский от прочих?
Юрий Поляков: Это все-таки старейший фестиваль именно неигрового кино, авторитетный для профессионалов. И принцип профессионализма здесь учитывается в гораздо большей степени. На "России" особенно требовательный отбор фильмов в конкурсную программу.
Назовите фильмы-победители в вашей личной номинации.
Юрий Поляков: Были те, что задели чисто по-человечески и по-зрительски, и не всегда мой взгляд совпадал с мнением жюри. Мой выбор - "Не уходи отсюда", "Комбриг". Понравилась здоровая ирония по отношению к жизненным трудностям в фильме "Ничего личного", поскольку в подавляющем большинстве картин видно очень серьезное, трагическое восприятие реальности.
Представьте, вы только что вернулись с необитаемого острова, где провели десять лет. Какое суждение о России можно составить на основе увиденного на фестивале?
Юрий Поляков: Первое впечатление - в России на ментальном уровне все очень неблагополучно, но свет в конце тоннеля виден, и это православный образ жизни.
Единственный выход из тоннеля? Или самый простой, а поиски другого слишком сложные?
Юрий Поляков: Никита Михалков однажды рассказал семейную историю. В свое время Сергей Михалков как один из руководителей тогдашнего Союза писателей имел отношение к исключению Пастернака из Союза писателей. Никита спросил: папа, ну как же так, Пастернак ведь гений?! На что отец ему ответил: Боря правила игры знал. Это очень точно.
Так вот, у меня сложилось впечатление, что нынешние кинематографисты знают и соблюдают правила игры, знают все болевые точки, проблемы и конфликты, но, намекая и приближаясь, осторожно обходят, заранее думая, на что будут снимать следующий фильм. Например, "Необратимая химия" - о протестных настроениях молодежи по отношению к нынешним принципам жизни. И авторы прошли абсолютно по краешку: то есть герои как бы протестуют, но против чего конкретно? Молодые люди оказались в социальном тупике, примерно в таком же была французская молодежь в 1968-м, но авторы трактуют его как экзистенциальный, иначе на следующий тупик просто не дадут грант.
Нынешнее кино - хорошее, сделано честными людьми, но они не хотят становиться маргиналами. Талантливым маргиналом хорошо было быть при советской власти, зная, что в крайнем случае тебя примут с распростертыми объятиями на Западе. А сегодня маргинал Западу даром не нужен, поэтому нынешнему инакомыслящему жить гораздо тяжелее, чем советскому.
Герой нашего времени - кто он?
Юрий Поляков: Это человек, который служит высокой цели, ставя ее выше личного благополучия, преуспеяния, карьеры, каких-то гедонистических интересов. Алексей Мозговой (фильм "Комбриг") и другие ополченцы Луганска готовы пожертвовать всем ради права жить на своей земле и оставаться русскими. Врач Алексей Завальский ("Реанимация") честно и тяжело работает, спасая детей. Вениамин Бычковский ("Вядо") строит часовню на месте сожженной фашистами деревни. Токтожум Стаханов ("Учитель") - единственный педагог в крошечном селе. Люди, сохраняющие национальные ценности, культурные святыни - они и есть герои.
Замечательное неигровое кино, снятое по большей части на деньги из бюджета, остается призраком, о котором все говорят, но которого мало кто видел. Вопрос организации проката документальных картин, поднимаемый все тридцать лет существования "России", нерешаемый?
Юрий Поляков: Члены Совета при президенте по культуре и искусству, Общественного совета Минкульта и я в том числе не раз обращались к властям: дайте указание, чтобы документальные фильмы сделали "нагрузкой" к программам, в кино и на телевидении, как было раньше, и ведь никто не возражал. Разводят руками - нельзя. Все каналы - частные, находятся в условиях рынка, и механизма решения проблемы пока нет.
Что должно произойти, чтобы он появился и заработал?
Юрий Поляков: На сегодняшний день власть мыслит тактически, а не стратегически. Телешоу, объясняющие населению очередной поступок или очередное бездействие власти, - это тактический шаг. А хорошие документальные фильмы - стратегия, воспитание общества, его подготовка к возможным грядущим проблемам и катаклизмам. Но на это всегда не хватает эфира. И политической воли прикрикнуть на телебаронов, воспринимающих нас как телебаранов. А потом все разводят руками: ах, народ вышел на баррикады! А кто виноват? Я считаю, хорошее документальное кино, настроенное абсолютно государственно, абсолютно граждански, какое мы видели на фестивале, - это нереализованный резерв главного командования. Оружие, которое давно надо было использовать, а командование все откладывает. Тут непонимание, отсутствие гуманитарной чувствительности к процессам, происходящим на стыке искусства и политики. А иногда такие тонкие вещи решают очень многое.
В первые годы существования "России" авторы картин били власть наотмашь, разоблачали, высмеивали, народ ломился на киносеансы так, что приходилось вызывать милицию. Так, может, это в обществе нет социального заказа на "переход черты"?
Юрий Поляков: Тогдашнее кино снимало множество табу, которые наплодила советская власть, некоторые из них необоснованные, а многие неплохо бы и сохранить. Я сам на этом вошел в литературу, мои первые произведения как раз направлены на снятие табу с партийной, комсомольской, армейской темы. Но это делалось по сигналу: советская власть на последнем этапе все разрешила и почила в бозе с чистой совестью. Так что табу были легко снимаемыми. И мы это понимали тогда. А сейчас непаханое поле - история обогащения наших олигархов, не погибших, а тех, кто продолжает рулить. Про предательство элиты. Вот и снять бы кино и сорвать табу. И народ опять ломился бы. Но нет, не снимают, потому что самоубийц нет. Трудно за это кого-то осуждать.
Жюри назвало победителей ХХХ фестиваля неигрового кино "Россия". Главный приз получил режиссер Алексей Федорченко за картину "Кино эпохи перемен" ("Кинокомпания 29 февраля") - эмоциональный рассказ о том, как выживала Свердловская киностудия в "разножанровые" девяностые.
Лучшим полнометражным фильмом документальной программы стал "Комбриг" Валерия Тимощенко (Краснодарская киностудия имени Н. Минервина): настоящий документ эпохи, потому что авторы фильма снимали своих героев - ополченцев Луганска - временами под огнем и даже раздали им камеры.
Лучшая короткометражка - "Полет чемпиона" (режиссер Сергей Головецкий, Студия "КиноАртель", Москва). В конкурсной программе телевизионных документальных фильмов победила картина "Fermata" режиссера Олеси Фокиной (Студия "КОД-фильм+", Москва).
Специальный приз "За социальный оптимизм и позитивную философию фильма" уже традиционно вручила "Российская газета". Он достался режиссеру из Екатеринбурга Павлу Фаттахутдинову. Его лента "Сны о России" (производство екатеринбургской кинокомпании СНЕГА) рассказывает о жителях села Новиково Тамбовской области. До революции тогдашняя Ново-Александровка стала крупнейшим центром образования в России. И сегодня директор местного аграрного техникума Николай Поздняков, краевед Максим Медоваров, священник Павел Медведев и другие жители села по мере сил сохраняют традиции, оставшиеся от предков.