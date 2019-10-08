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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Не наливать

Уральцы начали борьбу с барами в жилых домах
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область) , Михаил Пинкус
Российская газета - Неделя - Урал № 227(7985)
Законопроект об ограничении розничной торговли алкоголем в многоквартирных домах рассматривается в Госдуме. Речь идет о работе в ночное время так называемых "наливаек" - небольших баров, для которых до сих пор закон не писан. После введения запрета на ночную торговлю алкоголем "наливайки", они же "разливухи", формально превратились в мини-кафе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Из атрибутов учреждения общепита в подобных заведениях обычно имеется пара столиков, чаще всего без стульев и столовых приборов. В большинстве даже положенного по санитарным нормам туалета нет. Когда мы проводим проверку таких кафе, обнаруживаем массу нарушений. Но закрыть точку не можем, только приостановить работу на время устранения нарушений. При этом жалоб от жителей поступает немало, - рассказала "РГ" пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.

Фото: РИА Новости
Как в регионах решается проблема "наливаек"

Проблема "наливаек" особенно актуальна в маленьких городах, где ближе к полуночи они становятся центром притяжения.

- Заведения эти необходимо строго контролировать. Не только путем введения жестких федеральных нормативов, но и на региональном уровне. На местах понятнее, как действовать, - считает депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев.

Мини-бары доставляют немало неудобств и жителям спальных районов Екатеринбурга. Активисты дома № 4 на улице Стачек на Уралмаше готовы были создать дружину, разгоняющую по ночам от мини-алкомаркета посетителей. В кабинетах чиновников им отвечали: торговая точка работает законно, а выбитые окна нижних этажей, постоянно воспламеняющиеся мусорные урны, агрессивное поведение покупателей, так сказать, издержки производства.

- Пришлось переговорить с арендодателем помещений. Он пошел навстречу жильцам и не продлил договор аренды с владельцами маркета. На этом месте откроется магазин косметики. Конструктивный диалог с бизнесом и альтернативные способы решения проблемы - все это реально, - говорит депутат гордумы Алексей Вихарев.

А как у соседей?

В Челябинске войну "наливайкам" объявили волонтеры регионального штаба молодогвардейцев (МГЕР). Они проводят пикеты у питейных заведений и собирают подписи в поддержку законопроекта об ограничении их деятельности.

Фото: iStock
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Первый молодежный пикет прошел на улице Доватора, 42, у круголосуточного заведения "ОгоньВода", оформленного по документам как буфет, однако предлагающего исключительно ассортимент, на 80 процентов состоящий из крепких напитков. На следующий день волонтеры переместились на улицу Сони Кривой, 46, к пивному бару "Фрау Марта", из-за которого жители давно жалуются на ночной шум и невозможность проветрить жилье. Еще через день добровольцы заняли позиции у точки на улице Энтузиастов, 8, где на розлив предлагают большой ассортимент пенных напитков.

- Адреса на первых порах подсказывают районные депутаты, к которым обращаются местные жители, - сообщил координатор акции Александр Пашкеев. - Помогает и анкетирование. Люди подходят, ставят подписи в поддержку законопроекта и дают координаты аналогичных заведений. Законность их размещения вызывает сомнения, и мы надеемся, что изменения в законодательстве об обороте алкогольной продукции помогут навести в этой сфере порядок.

Справедливости ради стоит отметить: не все челябинцы голосуют за закрытие "наливаек". Некоторые считают, что закручивание гаек создаст неудобства для покупателей, приведет к ограничению конкуренции, а возможно, и к росту цен. Однако таких, по словам молодогвардейцев, немного - по одному-два человека на 50 опрошенных.

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