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08.10.2019 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске сотрудников трудинспекции задержали за миллионную взятку

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинске раскрыли подробности вчерашнего визита силовиков в Государственную инспекцию по труду. Два ее сотрудника задержаны за получение подношений от коммерсантов. Компанию им составили представители двух коммерческих организаций, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

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- По версии следствия, с 2013 по 2018 года сотрудники Государственной инспекции труда в Челябинской области получили взятки на сумму более одного миллиона рублей за понуждение фирм и ИП к заключению договоров на обучение и очередную (внеочередную) аттестацию в определенных организациях, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Установлено, что кроме этого задержанные осуществляли этим организациям общее покровительство, оказывая содействие в исполнении заключенных договоров.

Сотрудникам трудинспекции инкриминируют получение взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), а их бизнес-партнерам - их передачу (часть 5 статьи 291 УК РФ). Санкция этих статей предусматривает наказание на срок от восьми до 15 лет лишения свободы с крупными штрафами и лишением права занимать определенные должности еще на срок до 15 лет.

Как пояснили в СК, оперативное сопровождение по уголовному делу проводят сотрудники регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области. Вчера они блокировали здание дома Печати на Свердловском проспекте в Челябинске, где располагается трудинспекция. Но ошиблись этажом и сначала нанесли визит в редакцию челябинского филиала "Российской газеты", на некоторое время парализовав его работу.

Затем следственные действия продолжились в кабинетах сотрудников трудинспекции и у автомобилей подозреваемых.

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