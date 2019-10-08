В Екатеринбурге 80-летний пенсионер обвинил сына в многолетних побоях

Пожилой житель Екатеринбурга обвинил своего сына в регулярных избиениях на протяжении многих лет. Появившуюся в СМИ информацию сейчас проверяет городская полиция.

По данным портала E1.RU, 80-летний пенсионер, который делит жилплощадь с сыном и его семьей, подвергается постоянным побоям. Причиной конфликта, по его словам, является трехкомнатная квартира, в которой ему принадлежит небольшая доля. Родственники же, в свою очередь, заявляют об агрессивном поведении самого пенсионера.

Кто в этой ситуации прав, а кто нет, будут разбираться правоохранительные органы.

"Отдел полиции №9 проводит проверку, все необходимые экспертизы уже завершены, и в ближайшее время будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщили "РГ" в отделении по связям со СМИ управления МВД Екатеринбурга.

Если опубликованные в прессе сведения о бездействии сотрудников полиции подтвердятся, они понесут наказание.