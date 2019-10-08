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08.10.2019 09:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге пятилетний мальчик упал в канализационный люк

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге недалеко от стадиона Калининец в микрорайоне Эльмаш пятилетний мальчик свалился в открытый канализационный люк. Проверку по факту травмирования ребенка проводит областная прокуратура.

Несчастный случай произошел накануне вечером на улице Краснофлотцев. Ребенок вместе с мамой, братьями и сестрами гулял недалеко от стадиона. Дети играли и не обратили внимания на открытый люк: никаких ограждений возле него не было, и пятилетний мальчик провалился под землю.

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Пострадавшего на "скорой" увезли в детскую больницу № 9 и после осмотра отпустили домой (серьезных травм малыш не получил).

"Устанавливаются обстоятельства ЧП, в том числе - почему люк не был закрыт, на территории какого земельного участка он находится и кто отвечает за его содержание", - отметили в облпрокуратуре.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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