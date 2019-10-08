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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Король Теймур

В Ханты-Мансийске завершился Кубок мира
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(7984)
В Ханты-Мансийске состоялся тай-брейк финала Кубка мира ФИДЕ и матча за третье место. Первая партия в рапид, где белые фигуры были у Теймура Раджабова, проходила с переменным успехом: на разных стадиях перевес был то у черных, то у белых. Тем не менее поединок закончился вничью. Вторая партия протекала в более спокойном ключе и также завершилась миром.

В первой партии с контролем "10+10" Теймур Раджабов получил перевес, однако китайскому шахматисту удалось спастись. Вторая "десятиминутка" также завершилась миром.

В первой блицпартии Теймур Раджабов переиграл соперника в легкофигурном эндшпиле. Во второй встрече китайский гроссмейстер пытался отыграться черными, но его соперник смог вновь одержать победу.

Завершившийся в Югре Кубок мира по шахматам стал своеобразной репетицией перед Всемирной шахматной Олимпиадой, которая пройдет в следующем году в Ханты-Мансийске

Выиграв матч с общий счетом 6:4, Теймур Раджабов стал обладателем Кубка мира. В матче за третье место первенствовал француз Максим Вашье-Лаграв.

Стоит напомнить, что финалисты Кубка мира выходят в турнир претендентов, который состоится весной 2020 года в Екатеринбурге. Согласно положению, участник, занявший третье место на Кубке мира, также получает шанс попасть в турнир претендентов, если его номинирует организатор.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Общий призовой фонд турнира составил 1 600 000 долларов США. Победитель получил 110 000 долларов, финалист - 80 000. Кубок мира в шахматной столице Ханты-Мансийске установил и новые рекорды. Так, трансляции из Югорской шахматной академии посмотрели более 2 миллионов зрителей!

В следующем году столица Югры примет Всемирную шахматную Олимпиаду. Отметим, что Ханты-Мансийск примет такой турнир во второй раз. Такой чести за 95-летнюю историю Международной шахматной федерации удостаивались всего три города - Москва, Салоники и Буэнос-Айрес.

А пока глава Федерации шахмат Югры Василий Филипенко остался доволен проведением Кубка мира, о чем рассказал журналистам:

- В этом году мы применили несколько нововведений. Например, предоставили участникам три официальные гостиницы, добавили трансляцию на испанском языке. Также серьезно поработали над символикой, чтобы добавить колорит Югры. Очень хороший показатель по просмотрам интернет-трансляций - свыше 2 миллионов зрителей.

Также Кубок мира в Ханты-Мансийске высоко оценил советник президента международной шахматной федерации (ФИДЕ) Берик Балгабаев:

- Ханты-Мансийск давно уже является столицей мировых шахмат. Здесь есть все составляющие - опыт организаторов, качественные партнеры, внимание к шахматам со стороны руководителей региона. Отмечу, что в первый день соревнований будущий победитель Теймур Раджабов и россиянин Сергей Карякин имели аудиенцию у губернатора Югры Натальи Комаровой, которая пожелала им успеха в первенстве. Оказалось, что губернаторский посыл обладает огромным положительным импульсом.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск
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