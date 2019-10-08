В Югре стартовал форум национального единства

В Югре сегодня начался всероссийский форум национального единства. Его участниками стали более 600 делегатов из 41 субъекта России. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Югра была выбрана местом проведения форума не случайно - это первый регион России, в котором был создан институт представительства коренных народов в законодательном органе. Так, в структуре регионального парламента работает Ассамблея представителей коренных этносов Севера. Проводится огромная работа по защите прав ханты, манси и ненцев, проживающих в Югре. Опыт региона по формированию межнационального мира и согласия представителей различных народностей населяющих округ, активно заимствуют и другие регионы страны.

В программе форума запланировано проведение конференций, выставок, круглых столов, семинаров-практикумов с участием представителей научно-экспертного сообщества, религиозных организаций, общественных объединений и разных уровней власти.

Так, в частности, в рамках форума в режиме видео-конференц-связи пройдет Всероссийская межрелигиозная конференция, заключительный этап II Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений, Всероссийский образовательный мастер-класс "ЭтНик" и еще целый ряд значимых мероприятий.

В день открытия форума приветственный адрес участникам направил президент России Владимир Путин. Его зачитал заместитель руководителя администрации главы государства, ответственный секретарь совета по межнациональным отношениям Магомедсалам Магомедов.

Владимир Путин отметил, что в России на протяжении столетий в мире и согласии живут представители разных народов. В отношении добрососедства и взаимоуважения исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия является гордостью и общим достоянием, которые необходимо беречь и передать будущим поколениям.

- Считаю символичным, что нынешний форум проводится в столице Югры: округ по праву считается одним из ведущих центров отечественного топливно-энергетического комплекса. Для освоения перспективных месторождений нефти и газа, строительства новых городов и поселков сюда приехали тысячи людей из многих регионов нашей огромной страны. Работали и жили дружно, создавали семьи. И сегодня древняя Югра - это гостеприимный, поистине родной дом для представителей 124 национальностей, - отметил президент.

Ценным опытом будем делиться

Одним из знаковых мероприятий форума стало заседание круглого стола комитета по делам национальностей Госдумы "Обеспечение гарантий прав, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока". В нем, в частности, приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова.

- Обеспечение прав, гарантий представителей коренных малочисленных народов Севера, сохранение окружающей среды, поддержка традиционной хозяйственной деятельности - это основа, формирующая стержень развития этих этносов, - отметила глава Югры. - В округе проживают больше 30 тысяч представителей ханты, манси, ненцев. Это предопределило судьбу региона на много веков вперед.

По словам Натальи Комаровой, основное место в регулировании вопросов развития коренных народов в Югре занимает именно законодательство, включая именные законы о фольклоре, языках, видах традиционной хозяйственной деятельности и другие. Но при этом суровый югорский климат, уязвимость традиционного образа жизни, отдаленность мест проживания коренных народов от благоустроенных населенных пунктов с развитой инфраструктурой - негативные факторы, которые влияют на условия жизни представителей этносов в Югре.

- Это негативное влияние мы стараемся компенсировать, устанавливая меры поддержки. Так, сформированная как в целом по стране, так и в Югре, нормативно-правовая основа - результат работы законодательных органов власти всех уровней. Это позволяет решать большинство проблем, связанных с развитием коренного населения. Однако и действующие законодательные акты требуют актуализации, и есть потребность в новых решениях, - констатировала глава региона.

Нужен алфавит и правила орфографии

По ее словам, к числу таких решений относятся урегулирование вопросов установления принадлежности к коренным малочисленным народам, единообразных правил возмещения убытков, причиненным коренным этносам в результате нанесения ущерба исконной среде обитания. Кроме того, по мнению губернатора, новыми решениями могут стать создание территорий традиционного природопользования коренных народов, налогообложение их доходов, особенно при получении в натуральной форме. Наталья Комарова предложила рассмотреть предложения об особых условиях установления и подтверждения статуса безработного и утверждение алфавита, правил орфографии и пунктуации коренных языков.

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов подчеркнул, что проведение всероссийского форума национального единства в Ханты-Мансийске и в частности круглого стола в его рамках крайне важно для дальнейшего совершенствования работы по защите прав и интересов коренных народов. Поскольку именно Югра входит в числе передовых регионов России, активно развивающихся в этом направлении.

- Это, наверное, единственный субъект страны, который практически в полной мере выполняет федеральное законодательство в этой части, - констатировал он.

Кого отнести к коренным народам

В ходе заседания Ильдар Гильмутдинов сообщил, что на территории государства действует 20 федеральных законов, регулирующих вопросы развития коренных народов, принята концепция на 2016-2025 годы.

- Однако есть ряд нерешенных вопросов. Так, один из них - правила отнесения граждан к числу представителей коренных народов. В Госдуму уже внесен законопроект, призванный регулировать эту проблему. Планируется, что он будет принят в первом чтении 25 декабря. Полностью федеральный парламент планирует одобрить его до конца года, - сообщил он, пригласив экспертов из Югры принять участие в обсуждении.

По его убеждению, принятие этого документа позволит усовершенствовать процедуры установления преференций для представителей коренных народов, выхода на пенсию, упростить процедуру оформления охотничьих билетов, разрешений на ведение традиционных видов деятельности и многие другие.

В ходе круглого стола Ильдар Гильмутдинов прокомментировал вопрос единообразных правил возмещения убытков, причиненных малым народностям в результате нанесения ущерба исконной среде обитания. Внимание участников мероприятия на существование этой проблемы обратила Наталья Комарова, предваряя заседание. По словам председателя комитета Госдумы по делам национальностей, парламентарии наделили федеральное правительство соответствующим правом по выработке и утверждению данных правил. В настоящее время уже подготовлена законодательная инициатива, которая направлена для обсуждения в субъекты страны.

В ходе обсуждения Ильдар Гильмутдинов сообщил, что правительство России подготовило законопроект об этнологической экспертизе. Этот документ в своем первом варианте будет направлен именно на коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Если опыт реализации станет позитивным, то его действие будет распространено на все малые народности государства. Принятие законопроекта позволит проводить экспертизу действий и решений органов власти, хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения прав коренных малочисленных народов.

- Наш комитет активно работает над вопросом сохранения родных языков. Накануне министерство просвещения утвердило федеральную концепцию по их изучению и сохранению. На основании этого документа будут выработаны стандарты и новые образовательные программы, что, в свою очередь, позволит в том числе выпустить учебники и обучающие пособия. В эту работу активно включен и созданный в России фонд сохранения и изучения родных языков. Сегодня в России выпускается учебная литература на языках лишь девяти народностей, - проинформировал участников круглого стола Ильдар Гильмутдинов. - Я активно поддерживаю позицию Натальи Комаровой в части утверждения алфавита, правил орфографии и пунктуации коренных языков. Мы уже подготовили законопроект в этом направлении. Если его не принять, то появление учебников на родных языках будет просто невозможным.

Давайте решать вместе

Ильдар Гильмутдинов отметил, что Югра входит в число ведущих регионов государства по поддержке и защите прав и интересов коренных народов. В этой связи он пригласил югорчан к участию в парламентских слушаниях, посвященных данному вопросу, которые состоятся 24 октября. По итогам этих слушаний будет разработан определенный пакет документов с учетом мнения общественности, в том числе и дорожная карта.

- В России важны все языки. Наша страна именно тем и уникальна, что мы смогли сохранить все многообразие языков коренных народов. Теперь необходимо работать над их сохранением, передачей подрастающему поколению, - нацелил собравшихся Ильдар Гильмутдинов.