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08.10.2019 22:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Встречный жест

В Нижнем Тагиле открылся центр общения глухонемых и слышащих
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя № 227(7985)
Необычную площадку общения открыли в Нижнем Тагиле. Официально она называется "коворкинг - центр для глухонемых", но на самом деле является уютной территорией, где по замыслу ее создателя - 25 летнего Дениса Грехова - люди с проблемами со слухом будут контактировать с земляками, у которых нет таких проблем. Общаться, по задумке Дениса, все будут на русском жестовом языке. Название для центра выбрали лирическое, но соответствующее обстоятельствам - "Тихое место".
В "Тихом месте" рады видеть всех - и глухих , и слышащих. Фото: Алексей Черномырдин В "Тихом месте" рады видеть всех - и глухих , и слышащих. Фото: Алексей Черномырдин
В "Тихом месте" рады видеть всех - и глухих , и слышащих. Фото: Алексей Черномырдин

В мире тишины Денис, инвалид по слуху, живет с детства. Тем не менее сумел добиться немалого. После школы поступил в техникум и получил современную, востребованную в машиностроении профессию. Сейчас работает оператором станков с ЧПУ на крупном оборонном предприятии "Уралвагонзавод" и уже считается золотым мастером.

В Тамбове открылся пункт проката для инвалидов

В прошлом году, еще обучаясь заочно на последнем курсе техникума металлообрабатывающих производств, Денис Грехов завоевал "золото" на национальном этапе чемпионата профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс". Тагильчанин победил в компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ". В этом году Денис Грехов выступал на "Абилимпиксе" уже как эксперт.

Идею центра общения он прорабатывал в голове несколько лет. Наконец прописал, просчитал весь проект до деталей и отправил на конкурс соискателей президентского гранта. Тогда-то и появился в названии современный термин "коворкинг". По бизнес-терминологии это - общее помещение для предпринимательства. Там можно арендовать место хоть на час, хоть на месяц для работы в основном за компьютером, совмещая труд и общение с друзьями. Идею общего труда и творчества уральский парень преобразил в социальный проект. И проект стал одним из победителей конкурса, получив грант в 400 тысяч рублей.

Попробуйте и вы выучить язык жестов - это несложно. Фото: Алексей Черномырдин

- Мы здесь будем объединять мир глухих с миром слышащих. Главное связующее звено - язык жестов, которому мы готовы бесплатно обучать всех. Надо сделать его доступным для земляков, - поделился с нами идеей (через переводчика) в день открытия "Тихого места" Денис Грехов.

Мэрия Нижнего Тагила выделила помещение, пусть и в цокольном этаже здания, но в историческом центре города. Территорию ребята (причем из обоих "миров"), обустроили сами.

- Часто глухие даже угадывают, что ты хочешь сказать им. Нужно просто не бояться этого общения. Затея очень интересная, современная и своевременная, - поддерживает идею мама Дениса Ирина Грехова.

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