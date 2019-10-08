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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оценили жизнь в копейку

Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 227(7985)
Уральский окружной военный суд вынес приговор еще двум участникам тюменской преступной группировки, состоявшей из сотрудников ФСБ, тренера по самбо, в прошлом офицера службы безопасности, а также оперативника полиции. Из банды, прославившейся жестокими, подчас немотивированными убийствами, а также разбоями и грабежами, остался на свободе полицейский - он в международном розыске. Организатор ОПГ - капитан Владимир Гилев - покончил с собой в СИЗО.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тяжких преступлений, вменяемых экс-правоохранителям, множество. Первое было совершено в 2008 году, последнее - в 2016-м. Банде долгое время удавалось заметать следы, а погорела она после потрясших тюменцев убийств двух таксистов (одному из них было всего 18 лет) и расстрела мигрантов, широкой публике уже неизвестном. Таксистов лишили жизни лишь потому, что их авто потребовались для обстрела из автомата кафе - хотели запугать владельца и затем получать от него мзду за крышевание. Выходцев из Таджикистана, отправившихся в Сибирь на заработки, служивые пригласили убрать снег в загородном доме и по пути хладнокровно расстреляли из карабина. По версии следствия, единственно ради того, чтобы испытать самодельно измененный заводской патрон: сумеют ли по нему эксперты-криминалисты определить вид оружия? Один из "экспериментаторов" отправил анонимное сообщение о местонахождении трупа в прокуратуру.

Фото: iStock
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Ранее душегубы уже избирали в качестве жертв приезжих из ближнего зарубежья. Одного выдали предпринимателю, передавшему бандитам 600 тысяч рублей за избавление от налоговых проверок, как похитившего взятку посредника. Второго несчастного представили другому коммерсанту как шантажиста, вымогавшего у того миллион. "Жизнь - копейка", - рассуждали преступники в поисках легких денег. Первая их добыча - похищенный из офиса горводоканала бронированный сейф - оказалась скудной, в несколько тысяч рублей. В дальнейшем злодеям везло больше.

В последние два года своеобразным духовным наставником для оборотней в погонах стал самбист Александр Кобылин. Он приговорен к 12 годам лишения свободы. Экс-прапорщик ФСБ Евгений Гладких, на счету которого шесть убийств, проведет в колонии строгого режима четверть века (гособвинение настаивало на пожизненном заключении). Семь жизней загубил лейтенант Алексей Коротков. Он полностью признался в содеянном и в конце прошлого года осужден на 24 года. В пользу родственников убитых с членов ОПГ взыскано свыше шести миллионов рублей. Пока скамьи подсудимых избежал экс-полицейский Сергей Зозуля - он в розыске.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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