Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак подписали соглашение о расчетах и платежах в национальной валюте.

Основной целью документа является постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между двумя странами, сообщает Минфин. Для этого, в частности, стороны договорились развивать выпуск российскими и турецкими эмитентами долговых ценных бумаг на рынках двух стран, а также поддерживать использование прямых корсчетов между банками двух стран.

Соглашением также предусмотрено дальнейшее расширение приема карт "Мир" в Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Прием карт "Мир" в Турции уже поддерживают турецкие Ziraat Bank и Isbank, обслуживающие суммарно около 900 тысяч торгово-сервисных предприятий и имеющие 13,7 тысячи банкоматов. Турция является самым популярным зарубежным направлением для российских туристов, и Национальная система платежных карт (оператор ПС "Мир") стремится открыть сеть приема карт "Мир" в этой стране в первую очередь.

СПСФ создана Банком России для того, чтобы минимизировать санкционные риски - ранее неоднократно обсуждалась угроза отключения России от SWIFT. Как сообщалось, к этой системе Банка России уже присоединились 8 иностранных банков.