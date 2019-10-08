Родители экс-премьера Италии осуждены за финансовые махинации

Родители бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци стали фигурантами уголовного дела.

По мнению стороны обвинения, Тициано Ренци и Лаура Боволи регулярно прибегали к мошенническим схемам при управлении тремя кооперативами, а также выписывали фальшивые счета за услуги, которые никогда не оказывались.

Судья приговорил чету Ренци к одному году и девяти месяцам заключения. Правда, срок - условный. Тициано уже заявил, что обжалует приговор в апелляционном суде.

Ранее отец экс-премьера Италии уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако в обоих случаях дела были закрыты, сообщает ТАСС.