Россияне стали чаще отказываться от наличных в такси и отелях

По данным Банка России, более 90 процентов операций по картам россиян в первом полугодии пришлось на безналичные транзакции: оплату товаров и услуг, а также переводы с карты на карту, банковский счет, вклад. По объему такие транзакции занимают 68 процентов рынка.

Как отмечает регулятор, за полгода россияне использовали свои карты 19,2 миллиарда раз, а сумма транзакций превысила 40 триллионов рублей.

Растет и число активных карт - по 183 миллионам из них была совершена хотя бы одна транзакция за полгода. Это на 8 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Улучшается ситуация с платежной инфраструктурой: на миллион жителей к 1 июля приходилась 21 тысяча устройств по приему карт.

Россияне уже привыкли платить онлайн: по данным Mediascope, в 2018-2019 годах выросло число тех, кто рассчитывается онлайн за такси, бронирует отели и покупает билеты на транспорт. А пользователей, которые отправляют денежные переводы и платят за онлайн-игры, стало немного меньше. В число самых популярных категорий по онлайн-оплате уже несколько лет входят мобильная связь (85,8 процента), покупки в интернет-магазинах (81 процент) и услуги ЖКХ (74 процента).

Банковские карты остаются самым популярным средством для платежей в интернете. Ими за год воспользовались 90,5 процента россиян. Через интернет-банкинг платили 89,7 процента, электронными деньгами - 77,6 процента. Самая активная платежная аудитория в онлайне - это молодые пользователи от 25 до 34 лет.

Растет и популярность бесконтактных платежей - ими воспользовались за год 44,8 процента россиян, годом ранее - 38,3 процента. В этом сегменте телефоны постепенно вытесняют пластиковые карты, пришли к выводу аналитики "Яндекс.Денег". Так, в общем объеме бесконтактных платежей через "Яндекс.Деньги" доля платежей смартфонами выросла с 29 до 39 процентов, на оборот приходится 48 процентов, за год этот показатель увеличился в 1,5 раза. Большинство бесконтактных платежей картами "Яндекс.Денег" пришлось на суммы до 1000 рублей. Активнее всего люди платят бесконтактно за относительно недорогие товары и услуги - за продукты и алкоголь (средний чек - 383 руб­ля), за заказы в кафе (306 рублей), за транспорт (201 рубль). Далее идут медицинские услуги, покупки на заправках, междугородний и городской транспорт, коммунальные услуги, домашний интернет, электроника и бытовая техника, кино, музыка и другой цифровой контент, аренда транспорта.

Некоторые пользователи оплачивают бесконтактно и покупки на крупные суммы. За последний год самый большой чек при платеже картой "Яндекс.Денег" был в ювелирном магазине на сумму 232 тысячи рублей. На втором месте - покупка в мебельном магазине на сумму 211 тысяч рублей.

По данным АКИТ, за прошлый год значительно выросло число онлайн-заказов мебели. За 2018 год этот сегмент заработал около 120 миллиардов рублей, отметил президент АКИТ Артем Соколов. Большим спросом стала пользоваться доставка продуктов питания - этот сегмент вырос в два раза за год. В целом за 2018 год, по данным совместного исследования АКИТ, Сбербанка, OFD.ru и Admitad, объем российского рынка онлайн-торговли достиг 1,66 триллиона рублей. Серьезный вклад в развитие рынка внесли малые и средние онлайн-продавцы, развивающие бизнес в регионах.

107 процентов составил совокупный рост трех крупнейших российских онлайн-магазинов в первом полугодии 2019 года

Также на рост рынка повлияло увеличение популярности отдельных категорий товаров.

Доходы иностранных продавцов на российском рынке выросли на 34,7 процента, до 504 миллиардов рублей. При этом внутренний онлайн-ритейл, по оценке АКИТ, вырос на 73 процента, до 1,15 триллиона рублей. Самой популярной категорией товаров, как и раньше, остаются цифровая и бытовая техника (31 процент на локальном рынке и 28,3 процента - на трансграничном).

В первом полугодии 2019 года, по данным Data Insight, электронная торговля продолжила динамичный рост. Количество заказов составило 191 миллион (почти столько же, сколько за весь 2016 год), при этом средний чек снизился на 13 процентов к аналогичному периоду 2018 года. Как отмечают аналитики, чек снижается по всему рынку, но с разной скоростью - покупатели заказывают чаще и мельче. Объем рынка составил 725 миллиардов рублей.

- Ускорение динамики рынка обеспечено в первую очередь стремительным - на уровне 100 процентов в год и более - ростом нескольких крупных онлайн-ретейлеров, - отметил партнер Data Insight Борис Овчинников. - Активизация их маркетинговых и инфраструктурных усилий нашла отклик у покупателей, накопивших критическую массу опыта онлайн-покупок и доверия к ним.

По словам эксперта, если в целом по рынку количество онлайн-заказов за первое полугодие 2019 года увеличилось на 59 миллионов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, то три быстрорастущих проекта - wildberries.ru, ozon.ru и apteka.ru - суммарно прибавили 43 миллиона заказов, то есть почти три четверти (73 процента) от общего прироста.

Крупные онлайн-ретейлеры сильно увеличивают частотность заказов за счет увеличения числа пунктов выдачи заказов и упрощения доставки (например, через премиальную подписку). Этот тренд "потащил" за собой весь рынок: количество заказов у онлайн-магазинов за пределами топ-3 выросло на 21 процент за первое полугодие (14 процентов за аналогичный период прошлого года). В Data Insight в прошлом году отмечали, что крупные магазины, наращивая свою долю, задают на рынке стандарт потребительского опыта. Это приводит к росту привычности, а следовательно, и частоты онлайн-заказов среднего потребителя. Именно это и произошло. И бенефициаром этого роста стал весь рынок электронной торговли.

Эксперты также обращают внимание на рост доли самовывоза, который продолжается четвертый год подряд и приводит к снижению среднего чека. Для потребителей покупка через интернет становится рутинной, поэтому число мелких заказов все время растет.

Аналитики особо выделяют "рутинизацию" онлайн-покупок для десятков миллионов пользователей за счет улучшения их опыта, его стандартизации крупнейшими магазинами. Это дало ускорение роста онлайн-торговли в 2019 году (и в конце 2018 года), и это ускорение сохранится в ближайшие несколько лет, прогнозируют в Data Insight.

По прогнозу АКИТ, по итогам 2019 года объем рынка онлайн-торговли вырастет на 32,5 процента, до 2,2 триллиона рублей.

Покупать онлайн становится проще: по данным международного исследовательского центра MARC, за прошлый год число площадок, которые принимают такую оплату, выросло на 15 процентов, до 143 тысяч. На 85 процентах из них покупатели могут рассчитываться банковскими картами, 67 процентов используют готовые платежные решения, 20 процентов пользуются прямым банковским эквайрингом. Еще 3 процента принимают оплату через платежные шлюзы.

- В отличие от платежных шлюзов и прямого банковского эквайринга, комплексные платежные решения проводят платежи не только картами, но и другими способами, - отметил управляющий директор MARC Борис Хатуцкий. - Благодаря этому каждый покупатель может выбрать удобный для себя метод: если банковская карта под рукой - можно заплатить ею. Если вводить реквизиты карты неудобно - оптимальным выбором станут интернет-банкинги или электронные кошельки, в которых можно авторизоваться буквально на ходу. Максимально широкий набор платежных опций повышает шансы сайта на успешную оплату.

Чаще всего для подключения онлайн-оплаты сайты обращаются к платежным провайдерам. И хотя доля таких сайтов относительно общего числа площадок с онлайн-оплатой выросла незначительно (с 66 процентов в 2017 году до 67 процентов к концу 2018 года), в абсолютном показателе рост составил 14 тысяч сайтов. Пятерка лидеров среди платежных провайдеров остается неизменной с 2017 года, меняются только доли рынка: на первом месте - "Яндекс.Касса" с долей в 37,6 процента, на втором - Robokassa (8,7 процента), на третьем - Payeer (4,4 процента), на четвертом - UnitPay (3,9 процента), на пятом - PayAnyWay (3,3 процента).

Как отмечает Борис Хатуцкий, клиентский опыт становится все более цифровым - люди ищут товары и услуги в интернете, уточняют информацию у продавца в онлайн-чате, оформляют заказ и платят онлайн. Бонусные программы магазинов и банков также стимулируют людей платить в интернете. Поэтому прием онлайн-оплаты - "гигиенический минимум" для любого бизнеса вне зависимости от сферы деятельности, заключил эксперт.