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08.10.2019 20:42
Рубрика: Спорт

Российская сторона отправила WADA ответы по данным московской лаборатории

Текст: Максим Домчев

Российская сторона отправила ответы на вопросы, которые возникли у Всемирного антидопингового агентства (WADA) после изучения данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков. Ранее WADA начало процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Как сообщалось ранее, у WADA возникли вопросы по данным, полученным из московской лаборатории в связи с подозрением в изменении данных.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Российской стороне дали три недели для того, чтобы предоставить ответы на все возникшие вопросы. Необходимая информация была передана WADA. Она будет рассмотрена до 23 октября.

"В своем письме WADA просило предоставить уточнения по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчёта по расследованию. На каждый вопрос эксперты дали объяснения. В 20-х числах октября планируется встреча в Лозанне с участием экспертов и заинтересованных лиц", - приводит слова Колобкова РИА Новости.

Министр спорта РФ уверен в том, что российская сторона выполнила все требования.

"Мы и дальше готовы оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать всё для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов", - добавил министр.

Спорт Спортивная жизнь Допинг Правительство Минспорт Допинговые скандалы
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