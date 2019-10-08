Российские и американские ученые создали препарат против ВИЧ

Более 20 лет наука пытается победить ВИЧ. Борьбу ведут самые авторитетные лаборатории мира, вкладываются многие миллионы долларов, но безуспешно. И вот только что ученые России и США объявили о прорыве. О сути исследования корреспонденту "РГ" рассказал доктор фармацевтических наук, заведующий лабораторией ФИЦ Биотехнологии РАН Вадим Макаров.

Главное - уничтожить вирус ВИЧ во всем организме, в том числе в нейронах мозга. Очистка - полная. Фото: Reuters

Если еще недавно страшный диагноз был приговором, то в последние годы созданы препараты, которые позволяют инфицированным жить достаточно долго. Хотя вирус в организме и остается. Почему эти лекарства не могут выбить его окончательно?

Вадим Макаров: В этом специфика вируса. Кстати, аналогичная картина с герпесом. Ведь он живет в организме каждого, кто им хотя бы раз переболел. Герпес не излечивается, а переходит в спящую форму, затаившись в нейронах мозга. Может там отсиживаться десятки лет, а потом вдруг неожиданно выскочить на губах.

Так же и вирус ВИЧ. Он тоже прячется в нейронах. Самые лучшие препараты не могут до него добраться, они всего лишь переводят острую фазу болезни в хроническую, но до самого вируса не добираются.

Но как этот вирус сумел создать столь изощренную систему защиты? Что за такой эффективный щит?

Вадим Макаров: Это произошло в процессе естественного отбора. Все живые существа ищут способ выжить, ищут наиболее безопасное место. И вирус ВИЧ нашел очень удачное - нейроны мозга. Почему оно безопасное? Дело в том, что в нейроны крайне сложно проникнуть извне, так как надежно защищены от всех внешних воздействий специальным барьером. Он называется гематоэнцефалический барьер.

И вы сумели пробить эту стену. Создали новые лекарства, которые работают принципиально иначе, чем все существующие?

Вадим Макаров: Нет, нового киллера мы не придумывали, а применили уже хорошо известный метод убийства вируса. Задача была в другом - протащить эту киллер-молекулу через защитный барьер в нейроны. В чем здесь главная сложность? Требовалось придать молекуле новые функции, оставив старые. Так ее модернизировать, чтобы она и киллером осталась, и могла разрушить щит. Эту задачу и решала наша объединенная команда российских и американских ученых.

И как удалось?

Вадим Макаров: Если совсем просто, то мы меняли одни части молекулы на другие и проверяли эффект. На самом деле исследование сложнейшее. Каждый вариант моделировался на компьютере, отбирались лучшие, на их основе синтезировались варианты препарата, которые проверялись на мышах. Такой поиск продолжался четыре года. За это время на компьютере перебрали десятки тысяч разных вариантов модернизированной молекулы, а реально синтезировали и проверили на мышах несколько сотен.

В итоге наша команда создала вещество, которое будет уничтожать вирус ВИЧ во всем организме, в том числе и в нейронах. Очистка будет полной. Не останется никакой "хроники". Что и показано в экспериментах на мышах.

Но мышь не человек. У нас препарат, вполне вероятно, будет работать иначе, может и не пробиться в нейроны?

Вадим Макаров: В том-то и дело, что опыты проводились на так называемых гуманизированных мышах. Кстати, очень дорогих, они есть только в США. У них с помощью генных технологий создана иммунная система, полностью идентичная человеческой. Поэтому на них можно понять, как препарат будет работать в организме человека.

Понятно, мыши были американские. А как вообще в этой научной команде поделили сферы исследований?

Вадим Макаров: Кроме мышей американцы занимались компьютерным моделированием и биологической частью. Наша сфера - химия, синтез препарата и его дизайн.

Жизнь научила медицину быть консервативной: много раз проверить, прежде чем выпустить новое лекарство в жизнь

Американцы пытаются все делать сами, особенно стремятся не делить ни с кем прорывные исследования. Почему, на ваш взгляд, пошли на контакт с российской наукой?

Вадим Макаров: Во-первых, это очень дорогое исследование, его не потянет ни одна частная фирма. У нас работы финансировал РФФИ, в США - Национальный институт здоровья. Во-вторых, наша наука в области тонкого химического синтеза признана во всем мире. Более того, считается ведущей. Так что у нас сложился взаимовыгодный тандем.

Понятно, что от экспериментов на мышах до внедрения препарата в медицинскую практику путь не близкий. Когда можно ожидать его появление аптеках?

Вадим Макаров: Здесь ситуация стандартная. Жизнь научила медицину быть консервативной, много раз проверить, прежде чем выпустить новое лекарство в жизнь. Обычно на это уходит минимум 10 лет. Такова практика практически во всех странах мира.