За последний год каждый десятый россиянин оформлял страховой полис через интернет, показало исследование Аналитического центра НАФИ.

Первыми в электронный формат перевели полисы ОСАГО, сегодня они доступны почти во всех сегментах. Фото: Сергей Михеев

Чаще всего дистанционно полис оформляли молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (16 процентов) и россияне с высоким уровнем дохода (17 процентов). При этом более трети опрошенных (36 процентов) вообще не знают, что страховой полис можно купить онлайн.

- Особенностью рынка страхования является низкая динамика уровня цифровизации: так, с 2016 по 2019 год доля россиян, имеющих опыт оформления страхового полиса онлайн, почти не менялась, - отметил руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко. - Для сравнения: на рынке банковских услуг динамика цифровизации потребительского поведения имеет более выраженный характер. Например, за сходный период (2015-2019) доля россиян, предпочитающих безналичный способ оплаты, выросла втрое - с 16 до 46 процентов.

По словам самих страховщиков, российский рынок довольно консервативный, на InsurTech (использование технологий в страховании. - Ред.) компании начали обращать внимание только около двух лет назад. Во всем мире с 2012 года, по данным McKinsey&Company, в эту сферу было инвестировано 10 миллиардов долларов. Только стартапов в сфере медицинского страхования и страхования жизни стало за последние семь лет в три раза больше.

Тенденция продолжается: за первое полугодие этого года глобальные инвестиции в InsurTech достигли рекордных 3 миллиардов долларов, а к концу года достигнут 6 миллиардов, прогнозируется в отчете Hampleton Partners.

Среди интересных инвесторам технологий на первое место вышла телематика - данные, собранные со смартфонов, носимых гаджетов, подключенных устройств в доме или в машине, помогают страховщикам делать клиентам более персонализированные предложения с учетом индивидуальных привычек. Это используется в моторных видах страхования, страховании имущества, страховании жизни и добровольном медицинском страховании.

Еще одна интересная тема - дроны, которые также помогают страховщикам собирать больше данных и формировать более полную картину по страховому случаю (например, при установлении ущерба после пожаров, стихийных бедствий).

Российским страховщикам так же, как и глобальным, интересны технологии, связанные с моторными видами страхования (ОСАГО и каско) - удаленное урегулирование убытков, самоосмотр автомобиля через мобильное приложение, телематика и др. В фокусе внимания чат-боты, цифровые речевые технологии, блокчейн.

Количество венчурных сделок в нише InsurTech за первое полугодие 2019 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 3 раза

- Сейчас страховщики довольно активно изучают использование финтех-решений для повышения эффективности своего бизнеса, - рассказал генеральный директор "Финтех Лаб" Антон Арнаутов. - Надо понимать при этом, что наши страховые компании родом из офлайна. Для них цифровые каналы, мобильность, скорее, экзотика и эксперименты, нежели бизнес. Перелом должен наступить вот-вот, но пока не наступает.

По словам Арнаутова, наибольшее число запросов от страховщиков относится к улучшению коммуникаций с клиентами, маркетингу. Не миновала страховщиков всеобщая мода на чат-боты. Если говорить о более "тяжелых" решениях, то есть интерес к решениям в области страхования по подписке, медицинского страхования, андеррайтинга.

- Думают страховщики и о решениях, связанных с аналитикой, большими данными, но тут, как мне кажется, стоп-фактором является то, в каком состоянии эти данные находятся в страховых компаниях. Вообще работы для финтеха в страховании - непочатый край: от оптимизации внутренних процессов до использования блокчейна в проектах с партнерами и смежниками, - указал эксперт.

Согласно данным Crunchbase, количество венчурных сделок в нише InsurTech за первое полугодие 2019 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году почти в 3 раза и составило 137 сделок. В то же время объем совершенных сделок снизился на 43 процента, а средний чек вырос на 50.

- Это значит, что сегмент InsurTech постепенно взрослеет и становится более зрелым, на нем закрепляются крупные игроки, - пояснил венчурный инвестор Алексей Соловьев. - Но на этом фоне инвесторы тщательно подходят к оценке проектов и вкладывают туда, где используются высокие технологии (искусственный интеллект, роботизация бизнес-процессов, интернет вещей). Этим объясняется увеличение среднего чека, таким проектам нужно больше времени и ресурсов для успешной коммерциализации идеи.

По данным отчета PwC, к наиболее перспективным технологиям на рынке InsurTech относятся решения в области искусственного интеллекта, ориентированные на продукты, определение цены, управление продажами, а также роботизация бизнес-процессов, позволяющая автоматизировать рутинные процессы и высвободить время сотрудников для выполнения более творческих задач. Интернет вещей используется для управления и отслеживания таких объектов страхования, как автомобиль или дом.

К 2024 году стоимость глобальных страховых премий, обеспечиваемых искусственным интеллектом, превысит 20 миллиардов долларов, прогнозируют в Juniper Research. В этом году этот показатель составляет 1,3 миллиарда долларов. Впечатляющую динамику обеспечит оптимизация процессов андеррайтинга в страховании жизни и здоровья, имущества, автомобилей, а также сокращение операционных расходов за счет использования искусственного интеллекта. Доходы от телематики вырастут с 1,2 миллиарда долларов в этом году до 5,4 миллиарда в 2024-м.

Российский страховой рынок пока, по словам экспертов, объективно отстает в цифровизации от глобального на несколько лет.

- В мире вовсю уже внедряется "страхование по запросу", индивидуальные страховые тарифы, основанные на данных пользователя, online-only страхование, - отметил Антон Арнаутов. - У нас же пока речь идет о первых улучшениях при помощи цифровых технологий прежних "аналоговых" процессов.

При этом обойтись без технологий сегодня невозможно. Маржа на страховом рынке падает, а возможности по принудительной продаже продуктов благодаря регулятору сокращаются. Меняется потребитель - он не хочет ждать, пока страховщики дозреют до цифровой реальности, ему нужны современные услуги здесь и сейчас. Все это уже очень ощутимо давит на игроков рынка.