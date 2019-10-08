Российский теннисист ушел из жизни в Москве

В Москве найден мертвым призер Юношеских Олимпийских игр по теннису Михаил Бирюков. Врачи прибывшей бригады "Скорой помощи" не смогли спасти 27-летнего спортсмена, сообщает "КП" со ссылкой на источник. Предположительно, смерть наступила в результате самоубийства.

Михаил Бирюков был серебряным призером Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре в 2010 году. Тогда в финале парного турнира Бюрюков вместе с Виктором Балудой уступили паре Оливер Голдинг/Иржи Веселы - 3:6, 1:6.

Последний раз Бирюков принимал участие в турнирах в 2014 году. А всего за карьеру было заработано чуть более 50 тысяч долларов.

Мамой Михаила Бирюкова является четырехкратная чемпионка мира по современному пятиборью Ирина Киселева.