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08.10.2019 11:50
Рубрика: Экономика

Роструд напомнил о трех выходных в начале ноября

Текст: Роман Маркелов
В начале ноября россиян в связи с празднованием Дня народного единства ожидают трехдневные выходные. Об этом напомнил замруководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) Иван Шкловец.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В 2019 году в начале ноября будет три выходных дня подряд - со 2 по 4 ноября включительно. "В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября", - цитирует Шкловца "Интерфакс".

Фото: iStock
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День народного единства отмечается 4 ноября, это относительно новый государственный праздник, введенный в 2005 году. Примерно в этот день в 1612 году войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польской интервенции, что знаменовало окончание Смутного времени в России.

Экономика Работа Правительство Минтруд Роструд Все о выходных и праздниках
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