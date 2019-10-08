Рынку не хватает комплексных блокчейн-решений

В начале сентября в Бразилии стали выдавать свидетельства о рождении на блокчейне (впервые для этого не нужно посещать загс), Samsung представил блокчейн-смартфон, а финансовый гигант HSBC завершил первую сделку с аккредитивом в юанях на блокчейне.

Эту технологию по всему миру активно внедряют технологические гиганты и крупные игроки финансового рынка, госорганы и различные конгломераты, автомобилестроительные, нефтегазовые и ретейл-корпорации, авиаперевозчики и логистические компании.

Децентрализация, устранение посредников, снижение издержек - те преимущества технологии, которые способны значительно повысить эффективность многих бизнес-процессов. Но есть те, кто не разделяет подобное воодушевление, считая блокчейн бесперспективным и даже ненужным, а хайп вокруг него - пустым. Интересно, что скептики находятся и среди известных экономистов, инвесторов и руководителей компаний. Так, о бесполезности блокчейна заявляли технический директор Bank of America Кэтрин Бессант, американский экономист Нуриэль Рубини, криптограф из Гарвардского университета Брюс Шнайер. Примечательно, что тот же Bank of America при этом лидирует по числу патентов в области блокчейна (82), опережая Google, IBM, MasterCard и PayPal.

Самый популярный аргумент против технологии - слишком узкая сфера применения, потому что якобы во многих случаях недостатки блокчейна перевешивают его преимущества.

В этих словах есть лишь доля правды. Действительно, если вам нужен просто реестр данных, но не требуется децентрализованное хранение и устранение посредников, - блокчейн вам не нужен. Возможно, традиционные технологии будут даже дешевле и быстрее, как это выяснилось в ходе недавнего эксперимента ЦБ Германии и Немецкой биржи по переводу на блокчейн операций с наличными деньгами и ценными бумагами.

Но это не значит, что блокчейн бесполезен. При его грамотном внедрении можно упростить и удешевить ряд бизнес-процессов. Так, недавно Barclays и Royal Bank of Scotland протестировали систему на блокчейне, которая за счет оптимизации процессов и устранения посредников ускорила заключение сделок с недвижимостью в четыре раза, с трех месяцев до трех недель. А децентрализованная депозитарная система (ДДС) на разработанной в России платформе "Мастерчейн" позволяет снизить трудоемкость депозитарных операций примерно на 80 процентов и уменьшить сроки передачи электронной закладной на учет и хранение с нескольких дней до нескольких минут.

В мире создано более 20 крупных блокчейн-платформ, из них три готовые к внедрению технологии занимают 80 процентов рынка

Критикуется низкая скорость работы блокчейна. Сейчас пропускная способность протокола Bitcoin - 7 транзакций в секунду, в то время как PayPal может обрабатывать до 450, а Visa и MasterCard - до 56 тысяч. Критики заявляют, что технологию нельзя использовать для масштабных проектов. Однако пропускная способность блокчейна зависит от ряда факторов. Когда говорят о его низкой скорости, обычно приводят данные открытых сетей, которые доступны для участия любому пользователю интернета. Но блокчейн для банков и предприятий - это закрытые системы, которые в силу своей архитектуры быстрее открытых блокчейнов. К тому же сегодня разработчики исследуют новые способы увеличения скорости публичных сетей. В частности, основатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин заявил о планах повысить количество транзакций в секунду с нынешних 15 до 15 тысяч за счет реализации проекта Ethereum 2.0 (Serenity).

Звучат сомнения и в том, что блокчейн сможет соответствовать новым регуляторным требованиям. В пример приводят принятый в ЕС в 2016 году Общий регламент по защите данных (GDPR), в котором предусмотрено "право на забвение". Оно дает жителям ЕС возможность потребовать удалить или запретить использовать свои личные данные во избежание их передачи третьим лицам. И здесь возникает логичный вопрос: если находящиеся в блокчейне данные неудаляемые и неизменные, то как соответствовать новому законодательству? На первый взгляд закон и технология противоречат друг другу. Но сегодня на рынке появляются комплаенс-решения на блокчейне, созданные с учетом меняющегося регуляторного ландшафта. Яркий пример - польско-британский финтех-стартап Billon, разрабатывающий на грант Еврокомиссии систему управления документами. Построенная на блокчейне система B4TDM позволяет обрабатывать до 150 миллионов документов в месяц и при этом соответствует GDPR, применяя запатентованную технологию блокирования доступа к данным.

Более того, для многих закрытых блокчейн-платформ проблема не так актуальна: там можно применить необходимые технические и программные методы для соблюдения всех требований в отношении персональных данных. Например, в "Мастерчейне" реализована технология разделения данных, которая позволяет хранить персональную информацию отдельно от реестра, действует особая система передачи конфиденциальных сообщений (СПКС).

Молодые команды разработчиков вместо полезных проектов часто предлагают решение, а только потом ищут для него проблему

Откуда появились сомнения в блокчейне? Во-первых, тень на репутацию технологии бросила волна ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов. - Ред.) 2017-2018 годов. Она привлекла множество "стартапов", на деле оказавшихся мошенническими. Во-вторых, некоторые не делают различия между криптовалютами и блокчейном - а это важно. Первое - это цифровая валюта, второе - технология, лежащая в ее основе. И если криптовалюты часто становятся объектом критики, то блокчейн участники рынка воспринимают в целом позитивно и считают перспективной технологией. Показателен пример генерального директора крупнейшего в США банка JPMorgan Chase Джейми Даймона. В свое время он был одним из самых громких критиков биткоина, называл его "обманом", призывал запретить на законодательном уровне. И на фоне этого JPMorgan Chase c 2016 года развивает блокчейн-платформу Quorum на Ethereum с широким функционалом - от создания межбанковской сети Interbank Information Network до токенизации слитков золота. Поэтому следует отделять криптовалюты и технологию блокчейн, применение которой уходит далеко за рамки денежных переводов.

10 процентов мирового ВВП к 2027 году будет связано с применением блокчейн-технологии

В-третьих, разочаровывать может огромное количество стартапов, разрабатывающих откровенно бесполезные блокчейн-продукты. Как справедливо заметил инвестор Джейми Берк, в сферу пришли молодые команды разработчиков, до конца не понимающие суть блокчейна: вместо полезных проектов они предлагают решение, а только потом ищут для него проблему. Блокчейн же должен решать конкретную проблему и приносить результат здесь и сейчас.

При этом ощущается нехватка комплексных блокчейн-решений. В мире создано более 20 крупных платформ, из них три отработанные, готовые к внедрению технологии - Ethereum, Hyperledger и Corda - занимают 80 процентов рынка. Но одной технологии недостаточно, поэтому Ассоциация ФинТех совместно с Банком России и ключевыми участниками финансового рынка создали Мастерчейн, реализовав именно комплексный подход. Помимо собственно технологии, разработчики учли требования к криптографии, особенности регулирования и потребности рынка.

Критики правильно указывают на слабые стороны блокчейна, однако это не повод отказываться от технологии, которая приносит реальные результаты. Главное - взвешенно оценивать плюсы и минусы блокчейна, грамотно подходить к его внедрению и не гнаться за "блокчейном ради блокчейна".