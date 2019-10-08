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08.10.2019 17:43
Рубрика: Общество

Сатурн превзошел Юпитер по количеству лун

Текст: Денис Передельский
Фото: Carnegie Institution for Science/NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Фото: Carnegie Institution for Science/NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Фото: Carnegie Institution for Science/NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Команда под руководством Скотта С. Шеппарда из Института Карнеги (США) обнаружила 20 новых лун, вращающихся вокруг Сатурна. Общее количество спутников этой планеты достигло 82, что позволило ей обойти по данному показателю Юпитер.

Об открытии официально объявил Центр изучения малых планет Международного астрономического союза. Коротко о нем рассказывается на сайте Института Карнеги.

До сих пор лидером по числу лун являлся Юпитер. У него насчитывается 79 спутников. Однако в новом исследовании астрономы описывают 20 ранее неизвестных космических объектов, вращающихся вокруг Сатурна.

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Каждая из этих лун имеет около пяти километров в диаметре. Семнадцать из них вращаются вокруг планеты в направлении, противоположном вращению Сатурна вокруг своей оси, то есть они являются ретроградными. Остальные три луны вращаются в том же направлении, что и Сатурн, то есть они проградные.

Из них два спутника находятся ближе к планете. Они совершают один оборот вокруг планеты примерно за два года. Третья проградная луна и ретроградные луны расположены дальше от Сатурна. На совершение полного оборота у них уходит более трех лет.

Открытие было совершено благодаря данным, полученным при помощи телескопа. Внешние спутники Сатурна, по-видимому, сгруппированы в три различных скопления в зависимости от угла наклона, под которым они обращаются вокруг планеты. Это указывает на то, что они, вероятно, являются фрагментами более крупных родительских лун, когда-то расколовшихся на разные части.

"В ранней Солнечной системе Солнце было окружено вращающимся диском из газа и пыли, из которого рождались планеты, - говорит Шепард. - Считается, что подобный газопылевой диск окружал и Сатурн во время его формирования. Недавно открытые объекты смогли продолжить вращаться вокруг Сатурна после того, как их родительские луны разрушились. Это указывает на то, что эти столкновения произошли после того, как процесс формирования планет был в основном завершен. То есть диск тогда уже не играл решающую роль".

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