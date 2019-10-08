Сенаторы предлагают блокировать отправителей запрещенной информации

Группа сенаторов направила в Госдуму законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в РФ информацию.

Об этом сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательств, Андрей Клишас.

"Законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения", - рассказал он.

Также в целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие - "организатор сервиса обмена сообщениями", сообщил Клишас. Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения в КоАП России, предусматривающие соответствующую административную ответственность организаторов сервисов.

Помимо главы комитета СФ по конституционному законодательству, авторами законопроекта выступили сенаторы Людмила Бокова, Александр Башкин и Александр Карлин.