Сергей Кириенко рассказал о новых направлениях "Лидеров России"

В новом сезоне конкурса "Лидеры России" впервые будут отдельно отбирать управленцев среди ученых, врачей и финансистов. Организаторы проекта приняли решение запустить несколько профессиональных направлений: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". Сегодня и в этих сферах существует огромный запрос на кадры, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Если раньше этот управленческий конкурс мы проводили не под назначение, а под обучение, получение наставника, под развитие, то в новом сезоне запрос науки и минздрава связан не только с развитием и обучением, но и с реальной потребностью назначений. Причем на высокие должности. Это вызов и невероятная возможность", - отметил Сергей Кириенко, выступая на пресс-конференции, посвященной презентации новых правил и содержания конкурса.

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что сейчас врачи-организаторы составляют всего 1% медработников. "Отрасль испытывает нужду не просто во врачах, но и во врачах-управленцах, которые могут организовать процессы по-новому", - заявила она. А глава минздрава Вероника Скворцова добавила, что нужны люди, которые могут стратегически планировать инфраструктуру здравоохранения.

На пресс-конференции министра спросили, на боится ли она, что вследствие ротации кадров, в том числе и благодаря конкурсам, подобным "Лидерам России", ее однажды "подсидят". Скворцова ответила, что нет "должностных мест, которые даются навсегда". По ее словам, руководителями должны со временем становиться молодые, а зрелые - наставниками: "Кто-то - играющими тренерами, а кто-то - просто тренерами".

В свою очередь помощник президента РФ Андрей Фурсенко рассказал, что науке нужны управленцы, которые будут понимать специфику работы ученых. Кроме того, управленец должен восприниматься представителями научного сообщества. "Они, конечно, справедливо хотят, чтобы ты понимал ценность и сложность их работы, если ты хочешь управлять этим направлением", - пояснил Фурсенко.

Новое профессиональное направление конкурса "Финансы и технологии" также важно, чтобы выявить управленцев, которые смогут реализовать "огромную задачу по цифровизации, которая существует в нашей стране", отметила старший вице-президент Сбербанка Юлия Чупина.

Победители конкурса получат грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны

В разговоре с журналистами Сергей Кириенко заявил, что у "Лидеров России" может появиться еще больше профессиональных направлений в будущем, одно из них - "про управленцев в культуре". На вопрос журналистов, может ли конкурс "Лидеры России" оказать помощь в поиске перспективных политиков перед выборами в Госдуму 2021 года, Кириенко ответил, что для этого есть другие форматы.

"Были такие идеи, посмотрим. Но пока все-таки моя точка зрения заключается в том, что политическое лидерство должно проявляться в процессе реальной политической деятельности", - пояснил он и указал на то, что в политике открытые механизмы для роста уже есть. "Они начинаются с муниципальных выборов, продолжаются выборами в законодательные собрания, городские думы регионов, выборами мэров городов и губернаторов", - сказал представитель Кремля. В качестве кадрового конкурса в политике можно также рассматривать процедуру "праймериз", добавил он.

Напомним, что ранее в пятницу в Сочи при участии президента Владимира Путина был дан старт третьему сезону "Лидеров России". Только за первые дни после объявления регистрации было подано более 46,5 тысячи заявок на участие в проекте, рассказал Сергей Кириенко.

Татьяна Голикова в свою очередь призвала женщин активнее участвовать в конкурсе "Лидеры России". "Женщины- управленцы - они более собранные и более активные, и самое главное - если они принимают решение, то непременно доводят его до конца в отличие от некоторых мужчин", - считает она.

Регистрация на конкурс "Лидеры России" продлится по 27 октября, рассказал генеральный директор образовательной платформы "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров. Дальше традиционно пройдет дистанционный этап тестирования, очные полуфиналы и финал. Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.