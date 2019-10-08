Сергей Кириенко рассказал о новых направлениях "Лидеров России"

Новости

В Новосибирске после массовой драки возбудили два дела 22:28
В онкоцентре Блохина озвучили размер зарплат врачей 22:27
Трамп проверит сотрудников Белого дома на "детекторе лжи" 22:20
Мосгорсуд отменил платную регистрацию на рейсы лоукостера 22:12
Сенатор прокомментировал законопроект о блокировке мессенджеров и почты 22:08
МИД ответил на планы США выйти из Договора по открытому небу 22:01
В МЧС не подтвердили повышение радиационного фона в поезде из Берлина 21:55
Подросток угнал автомобиль каршеринга и разобрал его на запчасти 21:27
Выпущены хронографы Rado HyperChrome Tennis в цветах покрытий теннисных кортов 21:27
Саратовским инвалидам пришлось ползти по больничной лестнице 21:26
Фильм "Джокер" бьет кассовые рекорды в Америке и в мире 21:10
Москва и Сеульская туристическая организация подписали меморандум о взаимопонимании 21:02
Силовики не допустили в Москве беспорядков с тяжкими последствиями 20:58
Правительство утвердит требования к структуре зарплаты медработников 20:49
Российская сторона отправила WADA ответы по данным московской лаборатории 20:42
Бари Алибасов проиграл иск против производителя "Крота" в суде 20:20
Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии 19:52
Путешествующим по "Серебряному ожерелью" начали выдавать паспорта 19:51
В 2020 году могут пройти Дни Москвы в Аргентине 19:50
Российский теннисист ушел из жизни в Москве 19:47
США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами 19:46
МИД России: США препятствуют работе многих делегаций в ООН 19:31
В РФ прогнозируют ежегодное сокращение численности трудоспособного населения 19:23
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии 19:16
Вышел трейлер нового фильма режиссера "Человеческой многоножки" 19:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 21:30
Рубрика: Власть

Профессия управлять

Сергей Кириенко рассказал о новых направлениях "Лидеров России"
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(7984)
В новом сезоне конкурса "Лидеры России" впервые будут отдельно отбирать управленцев среди ученых, врачей и финансистов. Организаторы проекта приняли решение запустить несколько профессиональных направлений: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". Сегодня и в этих сферах существует огромный запрос на кадры, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Сергей Кириенко считает, что вскоре конкурс может охватить еще и сферу культуры. Фото: Константин Завражин/РГ Сергей Кириенко считает, что вскоре конкурс может охватить еще и сферу культуры. Фото: Константин Завражин/РГ
Сергей Кириенко считает, что вскоре конкурс может охватить еще и сферу культуры. Фото: Константин Завражин/РГ

"Если раньше этот управленческий конкурс мы проводили не под назначение, а под обучение, получение наставника, под развитие, то в новом сезоне запрос науки и минздрава связан не только с развитием и обучением, но и с реальной потребностью назначений. Причем на высокие должности. Это вызов и невероятная возможность", - отметил Сергей Кириенко, выступая на пресс-конференции, посвященной презентации новых правил и содержания конкурса.

Фото: Минобороны РФ
Сергей Шойгу стал наставником финалиста конкурса "Лидеры России"

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что сейчас врачи-организаторы составляют всего 1% медработников. "Отрасль испытывает нужду не просто во врачах, но и во врачах-управленцах, которые могут организовать процессы по-новому", - заявила она. А глава минздрава Вероника Скворцова добавила, что нужны люди, которые могут стратегически планировать инфраструктуру здравоохранения.

На пресс-конференции министра спросили, на боится ли она, что вследствие ротации кадров, в том числе и благодаря конкурсам, подобным "Лидерам России", ее однажды "подсидят". Скворцова ответила, что нет "должностных мест, которые даются навсегда". По ее словам, руководителями должны со временем становиться молодые, а зрелые - наставниками: "Кто-то - играющими тренерами, а кто-то - просто тренерами".

В свою очередь помощник президента РФ Андрей Фурсенко рассказал, что науке нужны управленцы, которые будут понимать специфику работы ученых. Кроме того, управленец должен восприниматься представителями научного сообщества. "Они, конечно, справедливо хотят, чтобы ты понимал ценность и сложность их работы, если ты хочешь управлять этим направлением", - пояснил Фурсенко.

Новое профессиональное направление конкурса "Финансы и технологии" также важно, чтобы выявить управленцев, которые смогут реализовать "огромную задачу по цифровизации, которая существует в нашей стране", отметила старший вице-президент Сбербанка Юлия Чупина.

Победители конкурса получат грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны

В разговоре с журналистами Сергей Кириенко заявил, что у "Лидеров России" может появиться еще больше профессиональных направлений в будущем, одно из них - "про управленцев в культуре". На вопрос журналистов, может ли конкурс "Лидеры России" оказать помощь в поиске перспективных политиков перед выборами в Госдуму 2021 года, Кириенко ответил, что для этого есть другие форматы.

"Были такие идеи, посмотрим. Но пока все-таки моя точка зрения заключается в том, что политическое лидерство должно проявляться в процессе реальной политической деятельности", - пояснил он и указал на то, что в политике открытые механизмы для роста уже есть. "Они начинаются с муниципальных выборов, продолжаются выборами в законодательные собрания, городские думы регионов, выборами мэров городов и губернаторов", - сказал представитель Кремля. В качестве кадрового конкурса в политике можно также рассматривать процедуру "праймериз", добавил он.

Матвиенко: Конкурс "Лидеры России" создает реальные социальные лифты

Напомним, что ранее в пятницу в Сочи при участии президента Владимира Путина был дан старт третьему сезону "Лидеров России". Только за первые дни после объявления регистрации было подано более 46,5 тысячи заявок на участие в проекте, рассказал Сергей Кириенко.

Татьяна Голикова в свою очередь призвала женщин активнее участвовать в конкурсе "Лидеры России". "Женщины- управленцы - они более собранные и более активные, и самое главное - если они принимают решение, то непременно доводят его до конца в отличие от некоторых мужчин", - считает она.

Регистрация на конкурс "Лидеры России" продлится по 27 октября, рассказал генеральный директор образовательной платформы "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров. Дальше традиционно пройдет дистанционный этап тестирования, очные полуфиналы и финал. Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

Власть Работа власти Госуправление Президент Администрация Президента
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии
Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
Китай выразил США протест в связи с санкциями