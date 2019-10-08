СК передал в прокуратуру дело главы центра, где умер Дмитрий Марьянов

Следственный комитет отправил в прокуратуру на утверждение обвинительное заключение по резонансному уголовному делу против директора реабилитационного центра, в котором находился актер Дмитрий Марьянов.

После прокуратуры, если в надзорном ведомстве с материалами следствия согласятся, тома отвезут в суд.

Дело расследовали в Главном следственном управлении по Московской области. Директора реабилитационного центра "Феникс" обвинили по двум уголовным статьям - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ) и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ).

По версии следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре. 15 октября от Марьянова бывшим клиентам и консультантам центра неоднократно поступали жалобы на плохое самочувствие и боль в ноге. Клиенты и работники центра не менее 10 раз сообщали директору центра, что актеру плохо и что его необходимо отправить в больницу.

"Располагая сведениями о наличии у Марьянова серьезного заболевания и об отсутствии в центре медицинского персонала для оказания соответствующей помощи, а также зная об отсутствии у актера средств связи для самостоятельного обращения в больницу, директор центра осознавала, что он находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии" - сказано в обвинительном заключении. Тем не менее, обвиняемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. Она запретила вызывать "скорую помощь", намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра.

В результате, несмотря на запрет, видя тяжелое состояние Марьянова, "скорую помощь" вызвал мужчина, который также лежал в центре. Актера отвезли в больницу, где была констатирована его смерть.

По результатам вскрытия, причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

По мнению эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока сохранение его жизни было бы возможным.

В СК подчеркивают, директором центра давались указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно препаратов "галоперидол" и "феназепам", приобретенных у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности, которые могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача.

Следователи говорят, что сложность расследования уголовного дела заключалась в проведении значительного объема следственных действий, анализе большого объема медицинских документов, в производстве сложных судебных экспертиз. Несмотря на то, что обвиняемая свою вину в совершении преступления на стадии предварительного следствия не признала, следователем собрана достаточная доказательственная база. Допрошено более 50 свидетелей, проведено более 10 выемок и обысков, 6 экспертиз, в том числе 2 комплексные комиссионные судебно-медицинские экспертизы, заключения которых легли в основу обвинения.