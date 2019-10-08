СМИ: Стефано Пиоли возглавит "Милан"

Новым главным тренером "Милана" станет 54-летний Стефано Пиоли. Нынешний рулевой команды Марко Джампаоло будет в скором времени отправлен в отставку, сообщает Gazzetta Dello Sport.

Издание утверждает, что боссы "Милана" выбирали между бывшим тренером "Интера", "Ромы" и санкт-петербургского "Зенита" Лучано Спаллетти и экс-рулевым "Фиорентины" Стефано Пиоли. От кандидатуры Спаллетти в итоге пришлось отказаться - он не смог договориться с "Интером", с которым, несмотря на увольнение летом, еще связан контрактом. И "Милан" в итоге достиг соглашения с Пиоли.

Отмечается, что контракт с Пиоли будет подписан на два сезона, а его зарплата составит полтора миллиона евро.

Пиоли с 2017 по 2019 годы возглавлял "Фиорентину". Ранее он также тренировал "Интер", "Лацио", "Болонью", "Палермо", "Кьево", "Сассуоло", "Парму" и ряд других итальянских команд.