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08.10.2019 13:45
Рубрика: Спорт

Соперника Усика поймали на препарате, повышающем шансы забеременеть

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В организме голландского боксера Тайрона Спонга, которого отстранили от боя с украинцем Александром Усиком, был обнаружен препарат, который помогает женщинам забеременеть. По данным ESPN, речь идет о кломифене.

Этот препарат обычно используют женщины, которые не могут забеременеть. Однако у него есть и другая функция - он значительно повышает уровень тестостерона в организме. У представителей допинг-служб использование этого препарата боксером вызвало немало вопросов.

Устинов согласился сразиться с Усиком вместо Спонга

Менеджер украинца Эгис Климас признался, что эта новость не обрадовала его подопечного.

"Плохо, когда люди выбирают такой путь, когда второй участник боя работает на тренировках так усердно, - сказал он. - Это неуважение. Естественно, Усик не рад произошедшему".

Поединок Усика и Спонга был запланирован на 12 октября и должен был пройти в Чикаго. На данный момент известно, что голландца готов заменить российский боксер Александр Устинов.

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