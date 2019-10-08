Соперника Усика поймали на препарате, повышающем шансы забеременеть

В организме голландского боксера Тайрона Спонга, которого отстранили от боя с украинцем Александром Усиком, был обнаружен препарат, который помогает женщинам забеременеть. По данным ESPN, речь идет о кломифене.

Этот препарат обычно используют женщины, которые не могут забеременеть. Однако у него есть и другая функция - он значительно повышает уровень тестостерона в организме. У представителей допинг-служб использование этого препарата боксером вызвало немало вопросов.

Менеджер украинца Эгис Климас признался, что эта новость не обрадовала его подопечного.

"Плохо, когда люди выбирают такой путь, когда второй участник боя работает на тренировках так усердно, - сказал он. - Это неуважение. Естественно, Усик не рад произошедшему".

Поединок Усика и Спонга был запланирован на 12 октября и должен был пройти в Чикаго. На данный момент известно, что голландца готов заменить российский боксер Александр Устинов.