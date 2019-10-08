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08.10.2019 19:46
Рубрика: В мире

США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами

Текст: Екатерина Забродина

От топоров до сыров - в Соединенных Штатах обнародован список импортируемых из Европы товаров, на которые американские власти введут дополнительные таможенные пошлины на общую сумму 7,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный реестр США. Решение вступит в силу 18 октября.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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В него попали самые разные категории, включая продукты, одежду, технику и даже слесарные инструменты. Как известно, на это было получено разрешение от Всемирной торговой организации. Поводом для разбирательства стал спор о субсидиях в отношении корпорации Airbus. ВТО постановила, что Евросоюз свои обязательства не выполнил, и Вашингтон имеет право на ответные шаги.

Пошлины на продукты питания и алкогольные напитки составят ни много ни мало 25 процентов. Речь идет о таких известных сырах, как чеддер, пармезан и многих других сортах. Дополнительное обложение коснется французских и испанских вин, немецких и ирландских настоек и, наконец, британского виски. В список попали сладости из Британии и Германии, а также многие соки европейского производства. Указ Трампа не обошел стороной и бытовые принадлежности - например, отвертки, лопаты, ножи, плоскогубцы и топоры, в общем, стандартный "джентльменский набор". Наконец, это текстиль (в том числе постельное белье), купальники, шерстяные свитера и жилеты - прежде всего, сделанные в Англии.

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