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08.10.2019 19:20
Рубрика: В мире

Шпионы у наших границ

США послали на Балтику самолет управления
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(7984)
Американских воздушных разведчиков вновь засекли у границ России. Причем, пожалуй, впервые, к шпионской миссии у наших рубежей Пентагон привлек самолет дальнего боевого управления и целеуказания E8C Joint Stars.

Быстро выяснилось, что этот борт вылетел с авиабазы США Рамштайн в Германии, а затем в течение нескольких часов курсировал над международными водами Балтики. Что, разумеется, не осталось без внимания российских военных. Они прекрасно знают, что E8C способен отслеживать и классифицировать различные наземные объекты, в том числе оборонного назначения, в радиусе 200 километров, а также управлять с воздуха боевыми действиями войск.

Но вот что особенно настораживает российских генералов. Если прежде самолеты-разведчики и беспилотники США то и дело сновали у побережья Крыма, то в последние месяцы их систематически видят на радарах неподалеку от северо-западных регионов России. В первую очередь - у границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. К сожалению, Польша и прибалтийские страны без проблем предоставляют американцам свое воздушное пространство для подобных разведывательных рейдов. Нередко к самолетам и беспилотникам США там присоединяются британские шпионы.

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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Тревожным выглядит и другой факт - одновременно с Joint Stars у границ Калининградской области был замечен самолет радиотехнической разведки ВВС США RC135V. Он три часа барражировал в воздушном пространстве Польши, Литвы и над Балтийским морем в небольшом удалении от российского анклава.

В этом же регионе наши средства ПВО зафиксировали и стратегический беспилотник ВВС США RQ4A Global Hawk - он шпионил за приграничными районами России со стороны Эстонии.

Известно, что этот американский тяжелый дрон буквально напичкан разведывательной аппаратурой, сканирующей чужую территорию на глубину более 300 км. К тому же RQ4A может вести разведку точечных целей с высоким разрешением и через спутниковый канал связи передавать информацию американскому командованию в реальном масштабе времени.

На борту RQ4A находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов. Имея взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, Global Hawk готов патрулировать небо в течение 30 часов, забираясь на высоту до 18 тысяч метров, то есть фактически в стратосферу.

Нашу границу этот дрон не пересекал, иначе был бы немедленно сбит. Не рискнули приближаться к российским рубежам и еще 42 иностранных летательных аппарата, которые, по данным Минобороны России, вели на прошлой неделе воздушную разведку вдоль государственных границ России.

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