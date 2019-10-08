США ввели санкции против 28 организаций из Китая

Почти 30 китайских организаций оказались под санкциями США в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где Пекин, по мнению Вашингтона, нарушает права местного населения.

"Эти 28 организаций определены правительством США как занимающиеся деятельностью, идущей вразрез с внешнеполитическими интересами США", - передает ТАСС заявление американского минторга.

Там пояснили, что попавшие под санкции организации "вовлечены в нарушение прав человека" в отношении уйгуров, казахов и других проживающих в вышеназванном регионе мусульман.

Ограничения США касаются экспорта и реэкспорта в отношении объектов, которые как-либо связаны с этими организациями. Кроме того, речь идет о возможности отказа в лицензировании поставок.

Пекин считает, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе действуют радикальные группировки, которые связаны с международным терроризмом.