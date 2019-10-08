Страны ЕАЭС готовы создать промышленную инфраструктуру в Египте

Создать единую промышленную инфраструктуру в Египте намерены страны Евразийского экономического союза. Этот перспективный проект будет рассматриваться уже в ближайшую среду на заседании совета по промышленной политике ЕАЭС, которое пройдет в Каире. Об этом информирует БЕЛТА 8 октября со ссылкой на источник в Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.

Основными вопросами повестки дня, поясняет агентство, станут создание совместной промышленной инфраструктуры на территории третьих стран, рассмотрение предложения о разработке евразийской межгосударственной программы "Повышение эффективности и надежности работы объектов энергетики в государствах - членах ЕАЭС".

Кроме того, участники встречи проанализируют выполнение научно-исследовательской работы "Разработка предложений о проведении экспертизы технологического уровня отраслей промышленности ЕАЭС для определения направлений формирования центров компетенций и повышения технологического уровня приоритетных отраслей промышленности в ЕАЭС".

По словам члена Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александра Субботина, "создание совместной промышленной инфраструктуры на территории Египта станет окном для продвижения нашей промышленной продукции в страны Африки и Ближнего Востока".

Заседание совета, уточняет агентство, пройдет в рамках международной промышленной и технологической выставки и форума "Большая промышленная неделя". В его мероприятиях примут участие представители заинтересованных предприятий и бизнеса, главы профильных министерств и ведомств стран - членов ЕАЭС.