Тарасенко провел 500-й матч в НХЛ

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в матче против "Торонто" провел свой 500-й матч в Национальной хоккейной лиге.

"Сент-Луис" на выезде встречался с "Торонто". Счет в матче открыли гости - на 29-й минуте встречи отличился Оскар Сундквист. На это "кленовые листья" ответили двумя шайбами с интервалом в 24 секунды. Фредерик Готье и Вильям Нюландер вывели "Торонто" вперед, однако незадолго до перерыва Брэйден Шенн восстановил равенство. Одним из ассистентов этой шайбы стал Тарасенко.

Решающий гол был забит в третьем периоде. Защитник Алекс Пьетранджело удачно подключился к атаке и набрал 400-е очко в карьере.

Владимир Тарасенко, проведший свой 500-й матч, выступает за "Сент-Луис" с 2012 года. В его активе 420 очков (211 шайб и 209 передач) в регулярном чемпионате НХЛ и 49 очков (33+16) в Кубке Стэнли, победителем которого он вместе со своей командой стал в прошлом сезоне.