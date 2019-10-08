Тедеско даст ответ "Спартаку" до конца недели

Сегодня претендент на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско возвращается из Москвы в Германию.

34-летний Доменико Тедеско прилетал в Москву на переговоры со "Спартаком". Судя по тому, что специалист отправился обратно в Германию, он еще не принял окончательного решения, готов ли он пойти на этот шаг. Как сообщает "С-Э", Тедеско взял время на размышления до конца нынешней недели.

По данным издания, "Спартак" предлагает Тедеско соглашение на 2 года и 9 месяцев с зарплатой около 1,5 миллиона евро за сезон.

Тедеско возглавлял "Шальке-04" с 2017 по весну 2019 года. Под его руководством команда стала вице-чемпионом Германии. Он был уволен с поста главного тренера после поражения в Лиге чемпионов от "Манчестер Сити" - 0:7. Однако по договору с клубом Тедеско все еще получает заработную плату в клубе, поскольку его контракт был заключен до 2022 года, а сразу выплатить все отступные гельзенкирхенцы не смогли из-за высоких требований УЕФА по финансовому фэйр-плей.