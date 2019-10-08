Торговая война между США и КНР, новости о которой не сходят с первых полос мировых СМИ вот уже почти год, таит в себе много больше, нежели желание Соединенных Штатов оградить своих производителей от нарастающей конкуренции и сократить дисбаланс импорта-экспорта в торговом обороте двух стран. В сердце конфликта лежит необходимость США защитить свою интеллектуальную собственность, а также стремление сохранить свое лидирующее положение в новой реальности современного мира - цифровой.

Гонка вооружений, которая, казалось бы, закончилась с уходом эпохи "холодной войны", сегодня только начинает набирать обороты. Однако гонятся уже не за господством в военной сфере (хотя и за этим, безусловно, тоже), а за доминированием в цифровом пространстве и, как следствие, обладанием главным ресурсом XXI века - данными пользователей и потребителей.

В отличие от Китая, который смог выйти на трек цифрового развития только к концу нулевых, США были и остаются лидерами в этой сфере с самого начала развития интернета - 1983 года. Компании, которые западные коллеги скромно объединяют в акроним FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google), по-прежнему являются основными поставщиками интернет-трафика на большей части нашей планеты. Однако для рядового китайского пользователя эти буквы не значат ровным счетом ничего - ни одна из этих компаний не входит в топ-5 интернет-компаний КНР. Зато любой современный потребитель Поднебесной без труда расшифрует уже ставшее известным среди современного обывателя сокращение BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) и еще только заявляющее о себе на мировой арене TMD (Toutiao, Meituan&Dianping, Didi).

Огромное население и высокая степень проникновения мобильного интернета в Китае (сегодня этот показатель выше аналогичного в США в 4 раза) обеспечили беспрецедентный рост отечественных IT-компаний. Китайский потребитель не нуждается в услугах и сервисах западных IT-гигантов. На поисковые запросы здесь ответит Baidu, вместо целого спектра социальных сетей - WeChat, количество уникальных пользователей которого уверенно перевалило за миллиард, Alibaba и JD.com не оставили американскому Amazon и 1% рынка e-commerce, а вместо Uber, которому пришлось уйти с рынка в 2016 году, Didi Chuxing, превосходящий американский сервис не только в количестве поездок в год, но и в объеме привлекаемых средств (в последнем раунде Uber снял 7,5 миллиарда долларов, а Didi - 9,5 миллиарда).

Китайский IT-сектор по-прежнему во многом ориентирован на внутренний рынок и по некоторым пунктам уступает американскому, однако его темпы роста поражают воображение. За последние 10 лет объем венчурных инвестиций вырос с почти нулевой отметки до 100 миллиардов долларов в 2018 году, внедряются новые бизнес-модели и улучшаются уже существующие - пример компании TikTok и ее популярности на западных рынках лишний раз доказывает, что Китай становится конкурентоспособным в казалось бы традиционных для Силиконовой долины отраслях.

Скупая доли стартапов по всему миру, IT-гиганты Китая объединяют их в экосистемы под своими брендами

При нынешних темпах развития китайская технологическая индустрия уже лет через 5-10 догонит по объемам американскую. Этот стремительный рост обеспечит миллионы китайских граждан рабочими местами и создаст огромную добавленную стоимость внутри страны. Однако настоящая награда за такие усилия - расширение международного присутствия и создание новых мировых стандартов в сфере IT.

Ввиду серьезных ограничений, которые страны - участницы конфликта накладывают на деятельность технологических компаний друг друга, вряд ли когда-нибудь представится возможность увидеть их прямое столкновение на внутренних рынках. Деятельность почти всех крупнейших IT-компаний США запрещена на территории Китая, а Штаты, в свою очередь, отказываются от работы с Huawei, Ant Financial (компании-дочке Alibaba с 2018 года запрещено вкладываться в технологические стартапы США) и многими другими. Кроме того, недавно администрация Трампа выдвинула предложение о делистинге всех компаний Поднебесной на американских биржах.

Подобный двусторонний обмен запретительными мерами заставляет обращать свое внимание на другие рынки. И Китай, и Америка предпринимают активные шаги по захвату рынков развивающихся стран, не сталкиваясь лицом к лицу. Это можно объяснить несколькими факторами, но главный из них - различие в стратегиях выхода на рынки. Американские компании предпочитают выходить напрямую под своими брендами и создавать всю инфраструктуру с нуля (ну или почти с нуля). Так, например, больше половины всех доходов Google приходят из-за рубежа и обеспечиваются непосредственными сервисами компании, 8 из 10 крупнейших рынков Facebook - развивающиеся страны, а Amazon потратил около 5 миллиардов долларов на создание полностью функционирующей цепочки доставки товаров в Индии.

Китайские компании придерживаются другой стратегии. Скупая доли технологических стартапов по всему миру (на сегодняшний день Китай вложился по меньшей мере в 1000 компаний), IT-гиганты Китая объединяют их в экосистемы под своими брендами. Более 45% всех азиатских стартапов-единорогов так или иначе корнями уходят в китайские BAT. К 2025 году Alibaba планирует увеличить долю продаж на зарубежных рынках до 50%, делая ставку на своих ближайших соседей - Индию и Россию.

Однако наряду с экономической выгодой и новыми рабочими местами присутствие иностранных технологических компаний в регионе приводит к массивному оттоку данных и, как следствие, растущей зависимости от страны-провайдера интернет-трафика.

Физические границы государств могут оставаться неизменными, однако границы цифрового мира постоянно перемещаются. Потоки информации, утекающей то в одну, то в другую сторону, становятся главным ресурсом XXI века. И если времена лагерей капитализма и социализма давно прошли, то современный мир начинает разделяться на два лагеря адептов двух технологических держав. И какой из них победит, будет зависеть от количества привлеченных лояльных пользователей.