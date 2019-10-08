Трамп обещал войну до победного, но не сказал, где будет воевать

В Вашингтоне шутят: когда президент США Дональд Трамп печатает твиты правой рукой, он выступает за мир и вывод американских войск из "горячих точек", когда левой - за войну до победы.

Во вторник Трамп написал, что стране необходимо "выбраться из нелепых бесконечных войн, многие из которых являются племенными, и вернуть солдат домой". Видимо, печатал правой рукой. И тут же продолжил левой: "Мы хотим воевать только там, где нам выгодно, и воевать до победы". Правда, забыл уточнить, где именно и с кем так отважно американцы собираются воевать…

Впрочем, предшественник Трампа президент Барак Обама также отличался способностью с выгодой для себя давать взаимоисключающие обещания. В октябре 2009 года Обаме вручили Нобелевскую премию мира за качественные предвыборные обещания. В ходе президентской кампании Обама говорил, что закончит войну в Ираке, сразу как придет к власти. Но, оказавшись в Белом доме, сообщил, что ошибся в расчетах и попросил на завершение войны еще 18 месяцев. Говорил о своих планах Обама настолько убедительно, что через девять месяцев после избрания его наградили Нобелевской премией мира. Дальнейшее хорошо известно: при Обаме американцы ввели дополнительный контингент в Афганистан, поучаствовали в войне с Ливией, вернули войска в Ирак для борьбы с терроризмом. И это не считая "мелочей" - отправки ограниченных контингентов и советников в Иорданию, Сомали, Уганду.

О своей "нобелевке", похоже, мечтает и Трамп. Только выводить американские войска он собирается не из Ирака - из Сирии. Осуществить такой вывод глава Белого дома обещал еще в декабре 2018 года, но тогда не сложилось. Теперь за год до президентских выборов в США Трамп использовал прежний тезис - вдруг на этот раз получится. А еще американский лидер недоволен тем, что его страна "вмешивается в войны, племенные конфликты и революции, которые Вашингтону непросто урегулировать так, как хочется". Виноваты же в невыполнении американских "хотелок" Россия и Китай, которым, по мнению Трампа, "выгодно, чтобы США погрязли в этом". По логике Белого дома Москва и Пекин чуть ли не силой принуждали американских лидеров вести войну в Афганистане, Ираке, Ливии и далее по списку. А те ужасно этого не хотели. О том, что термин "ось зла" еще в 2002 году ввел в международную лексику президент Джордж Буш-младший, причислив к ней Иран, Ирак, Северную Корею и еще с десяток государств, против которых все американские средства хороши, Трамп сегодня не вспоминает, предпочитая "пенять на зеркало".

Попутно исполненный миролюбивых помыслов президент США между делом пригрозил союзнику по НАТО Турции, что "уничтожит ее экономику", если Анкара сделает что-либо из того, что Трамп сочтет "выходящим за рамки", когда американские войска отойдут от северной границы Сирии.

Держу пари, что гипотетический кандидат на премию мира Дональд Трамп в числе своих достижений вряд ли помянет планируемые на 2020 год учения НАТО в Европе. В их рамках Пентагон перебросит в Старый Свет 20 тысяч военнослужащих. Это станет самым масштабным пополнением европейского контингента США за последние 25 лет. Остается задуматься, не относилась ли сакральная фраза Трампа о готовности Америки "сражаться там, где ей выгодно с расчетом на победу" к предстоящим маневрам. Как, собственно, и заявления Трампа о том, что США разрабатывают "невероятные новые вооружения", включая подводные лодки.

Европа из этих планов свои выводы сделала. По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, Старый Свет должен создать свою армию "для защиты от Китая, России и США". Новый Еврокомиссар по внешней политике и обороне Джозеп Боррел также призвал Европу иметь больше войск, чтобы над ней не доминировали Вашингтон и Пекин. Трампа, безусловно, следует поздравить: его твиттерное миролюбие было замечено и оценено по заслугам.