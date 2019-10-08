Подмосковные "Химки" в межсезонье провели одну из самых масштабных трансферных кампаний в баскетбольной Европе, и теперь от клуба ждут прорыва что в Евролиге, что в Единой лиге.

На старте сезона химчане ожидания оправдывают: в четырех матчах одержано четыре победы. Впрочем, серьезные выводы на основании увиденного делать пока рановато.

Что будет дальше, во многом зависит от того, как распорядится звездными игроками наставник команды Римас Куртинайтис. Руководить таким количеством игроков столь высокого уровня ему вряд ли приходилось. Однако наставник "Химок" в своих силах не сомневается.

Тимофей Мозгов проходит реабилитацию. Это докторские дела, но я как тренер думаю: если мы его получим под Новый год, то будет хорошо. Если раньше, так это идеально

В интервью "РГ" литовский специалист рассказал, какой баскетбол собирается ставить своим подопечным, а также поделился мнением, почему так сложно сместить с трона действующего чемпиона Единой лиги и Единой лиги ЦСКА.

Довольны тем, в каком состоянии ваша команда начала сезон?

Римас Куртинайтис: Подготовка прошла чуть-чуть не так, как хотелось. Были технические проблемы: кому-то паспорт нужно было менять, кому-то визу не выдали. Но в целом неплохо подготовились. Команда неплохая. Хотим выиграть что-то.

Как и в конце прошлого сезона, "Химки" снова страдают из-за травм…

Римас Куртинайтис: Да, на последнем предсезонном турнире играли, по сути, вторым составом. Было неудобно. Хотелось дать определенный акцент перед сезоном. Приходится наверстывать упущенное уже во время официальных матчей. Главное, чтобы все отошли от травм. Если откровенно, в полном составе увидел команду только на дне открытых дверей перед самым стартом сезона. Когда встали для фото, я еще подумал, у нас что, хоккейная команда, столько народу.

Всех интересует, когда, наконец, увидим на паркете вашего самого именитого новичка, Тимофея Мозгова.

Римас Куртинайтис: Он проходит реабилитацию, бегает с нами. Контакт мы еще не даем. Это докторские дела, но я как тренер думаю, что если мы его получим под Новый год, то будет хорошо. Если раньше, так это идеально. Но я не врач. Он за целый год не смог восстановиться после своей травмы. Но сейчас это время прошло, все должно идти побыстрее, как мне кажется.

Вот вы говорите, что команда у вас подобралась неплохая, а конкуренты выражаются куда категоричней. Мол, на бумаге "Химки" - команда без слабых мест.

Римас Куртинайтис: На бумаге всегда все красиво. Теперь надо команду слепить. Звезд много, а мяч один. Опять же никто не застрахован от травм. В прошлом сезоне нам даже пришлось жертвовать матчами Евролиги, чтобы полноценно бороться за выход в финал Единой лиги, дававший право играть в Евролиге в этом сезоне. Реально приходилось жертвовать, чтобы не гонять недолеченных игроков за двумя зайцами. В этом году ростер сделали пошире. Матчей будет много. Я посмотрел, каждый четвертый-третий день матчи на протяжении десяти месяцев. Семь недель, когда будут сдвоенные игры Евролиги. Даже нет вариантов, чтобы отдохнуть или потренироваться. Разъезды - игры, разъезды - игры. Что-то будем играть основным составом, что-то игроками из резерва, в зависимости от соперника. Все травмы - от перенагрузок. Не должно быть, как в прошлом сезоне, когда вылетали один-два игрока, и для нас это становилось критическим фактором. Но тут сложно прогнозировать. Пару лет я тренировал "Летувос Ритас", так в один сезон сразу у троих сломались пальцы. Как такое вообще возможно? Или вот в прошлом сезоне: Яннис Тима играл как зверь, а потом раз - травма пальца ноги и пропуск финала Единой лиги. Ну и спортивное счастье нужно.

Учитывая количество звездных игроков в вашем распоряжении, каким результатом будете удовлетворены вы сами?

Римас Куртинайтис: Когда я куда-то прихожу, сразу говорю: вы знаете мой характер, знаете мою планку. Я сам себе ставлю максимальные задачи. Но чтобы достичь целей, нужно иметь соответствующих исполнителей. Летом после окончания сезона мы сели с руководством, и я сказал, что есть два варианта: сделать среднюю команду и участвовать в Евролиге. Либо сделать хорошую и попытаться что-то выиграть. Остановились на втором варианте. Да, не скрываем, цели самые высокие. Всегда была цель играть в финале Единой лиги. Один раз нам даже повезло ее выиграть. В Евролиге будет посложнее. Для начала хотим попасть в плей-офф.

Какую игру в идеале хотите видеть в исполнении своих подопечных?

Римас Куртинайтис: Хочу играть быстро. Хотя с быстрым баскетболом не всегда выигрываешь. Потому и взяли Йовича, взяли второго разыгрывающего Крамера, которые больше дисциплинируют, контролируют игру. И с ними можно играть в быстрый баскетбол. Но надо согласовать быстроту с игрой на результат. Потому что нельзя играть одинаково быстро все 40 минут. Хочу, чтобы было красиво. Мы как раз взяли неплохих бросающих игроков, забивающих. В прошлом году проблема заключалась в том, что мы всегда проигрывали подбор. Сейчас в предсезонных играх такой тенденции уже не было. Если мы в прошлом году уступали с разницей в 15 подборов, но при этом побеждали, представляете, какой у нас резерв для усиления. При том что у нас не супервысокая команда, но подбираем уже здорово. Все легонькие, атлетичные.

Алексей Швед — звезда не только "Химок", но и всей Европы. Фото: Михаил Синицын.

С таким подбором игроков у молодежи, наверное, минимум шансов пробиться в основу?

Римас Куртинайтис: Мы всегда подтягивали людей из нашей системы. Как я вижу стратегию клуба "Химки", нам не столь важно занять первое или второе место молодежной командой, сколь важно, чтобы эта команда давала нам российских игроков. Мы же видели, какие проблемы были у сборной России: вылетело вроде всего три игрока, а команда ослабла чуть ли не на 50 процентов. Потому что местных игроков нет. Сейчас у нас имеется парочка перспективных парней. Посмотрим, как они дальше будут развиваться. Не зазвездятся ли. Поблажек мы не даем. Сразу нужно с мужиками бороться, доказывать.

Следили за тем, какие приобретения сделали соперники?

Римас Куртинайтис: Следил. "Барса" очень мощно усилилась, "Анадолу" подписал Синглтона, это серьезное укрепление. Турецкий "Фенербахче" стоит отметить.

А в Единой лиге?

Римас Куртинайтис: Конечно, следил за "Локомотивом-Кубанью", "Зенитом". Они провели приличную трансферную кампанию. ЦСКА получил Джеймса, игрока, который всегда свои 20 очков забьет. Он должен заменить Родригеса и Де Коло, потому что у него похожий стиль игры. Думаю, будет очень интересно. И в Единой лиге, и в Евролиге.

Считается, что с учетом перестройки в ЦСКА подвинуть армейцев с трона в Евролиге и Единой лиге в этом сезоне будет несколько проще. Согласны?

Римас Куртинайтис: Нет. ЦСКА есть ЦСКА. У них есть дух победителей, они знают себе цену, но этим не спекулируют. Да, несколько игроков ушли, но многие остались: Хайнс, Курбанов, Клайберн. Думаю, что это команда, имеющая стержень. ЦСКА - по-прежнему, флагман Единой лиги и Евролиги.

Есть мнение, что армейцы своих успехов во многом добиваются за счет духа победителей…

Римас Куртинайтис: Смотрите сами. Прошлые полсезона они прошли как-то криво, были травмы, какие-то ссоры. При таких перегрузках это неизбежно. Но в самый нужный момент они пришли и все выиграли. Нам так вообще не дали ни одного шанса. Не видел, чтобы они играли в том сезоне так сильно, как с нами в финале Единой лиги. Это уверенность. Я даже не знаю, как эту уверенность слепить. У них игроки вроде бы и меняются, а дух остается. А другие команды вроде бы хорошие по составу, но духа нет: в итоге кто-то не добежал, кто-то что-то не сделал. Читал как-то пресс-конференцию Итудиса после того, как ЦСКА в прошлом сезоне уступил "Жальгирису". Так вот он говорил: невозможно обыграть команду, которая убивается на паркете. Не сказал бы, что мы не боремся, но иногда нам не хватает опыта побед. У ЦСКА он есть.

С тренерами других команд много общаетесь?

Римас Куртинайтис: Достаточно. С Шарунасом Ясикявичюсом, который тренирует "Жальгирис", тем же Итудисом, с Желько Обрадовичем из "Фенербахче". Спрашиваем друг друга насчет игроков. Через мои руки много баскетболистов прошло, через их - тоже. Летом в Барселоне встречаемся на семинарах для тренеров Евролиги. Там уже сидим подольше, семьями. А что, это ж Испания. Рыба хорошая, вино вкусное.

Не могу не спросить про выступление сборной России на ЧМ-2019.

Римас Куртинайтис: У нас есть переписка "Сеул-88". Обсуждали и Россию. Одни говорят, неплохое выступление, другие вспоминают прежние времена. Лично я думаю, что с этой командой Россия достигла хорошего результата и получила шанс отобраться на Олимпиаду. Это главное. У них не было стержневых игроков. Но даже без них боролись хорошо.

В олимпийской квалификации помимо россиян целый ряд очень сильных европейских сборных. Литва, кстати, в том числе. А путевок всего четыре на 24 команды. Справедливо?

Римас Куртинайтис: Считаю, что Международная федерация баскетбола могла бы дать Европе квот и побольше. Все равно все крутится вокруг европейского баскетбола. Наверно, нужно, чтобы участвовали и команды вроде Ирана. Но только они как-то легко туда попадают, а нам приходится вариться в этом котле. Мое мнение: чемпионат Европы сильнее чемпионата мира. Здесь столько хороших команд. Сейчас еще чехи подросли, поляки. Но система есть система. Руководителям ФИБА она нравится, мне нет. Тем не менее ничего не остается, кроме как жить в ней и выживать. Думаю, Россия, если соберет всех сильнейших, способна выжить.

Можете рассказать поподробнее про переписку "Сеул-88"?

Римас Куртинайтис: До сих пор общаемся той командой, все дружим. Постоянно собираемся у Марчюлениса в Литве, в Москве встречались у Гомельского, пока он был жив. И неважно, кто какой национальности, каких политических взглядов. Мы вместе грызли паркет и были вместе. А когда есть такое единство в команде, то неудивительно, что победы приходят. Надеюсь, "Химки" в этом плане будут такими же.

Досье "РГ"

Римас Куртинайтис родился 15 мая 1960 года в Каунасе. В бытность игроком выступал на позиции разыгрывающего. В числе прочих клубов успел поиграть за ЦСКА и "Жальгирис". В составе сборной СССР выиграл олимпийское "золото" на Играх-1988 в корейском Сеуле. Кроме того, с национальной командой дважды становился бронзовым призером Олимпиад и один раз серебряным на чемпионате мира. Тренерскую карьеру начал в 2002 году. С 2011 по 2016 год уже руководил "Химками", с которыми в 2011 году выиграл Единую лигу. В 2014-м был признан лучшим тренером турнира.