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08.10.2019 04:22
Рубрика: В мире

Три нефтяных месторождения захвачены в Эквадоре протестующими

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Неизвестные захватили три нефтяных месторождения в Эквадоре. С людьми, находящимися на территории компании Petroamazonas, ведутся переговоры в мирной форме. "Персонал не удерживается силой", - говорится в сообщении министерства энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

Эквадор выйдет из ОПЕК

На прошлой неделе власти Эквадора отказались выделять субсидии на дизельное топливо и бензин. Цены на АЗС выросли на 120 процентов.

Третьего октября работники транспортных компаний объявили бессрочную забастовку. Протесты охватили всю страну. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Президент Эквадора Ленин Морено объявил в стране чрезвычайное положение, пишет ТАСС.

В мире Южная Америка Эквадор
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