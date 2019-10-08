Три нефтяных месторождения захвачены в Эквадоре протестующими

Неизвестные захватили три нефтяных месторождения в Эквадоре. С людьми, находящимися на территории компании Petroamazonas, ведутся переговоры в мирной форме. "Персонал не удерживается силой", - говорится в сообщении министерства энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

На прошлой неделе власти Эквадора отказались выделять субсидии на дизельное топливо и бензин. Цены на АЗС выросли на 120 процентов.

Третьего октября работники транспортных компаний объявили бессрочную забастовку. Протесты охватили всю страну. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Президент Эквадора Ленин Морено объявил в стране чрезвычайное положение, пишет ТАСС.