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08.10.2019 21:09
Рубрика: Общество

Не убежать

Нюх на допинг у прибора в 1000 раз выше, чем у аналогов
Текст: Андрей Меркулов
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(7984)
Почему нет-нет, да возникают допинговые скандалы? Причем касаются они даже победителей соревнований, которые проходили 5-10 лет назад. Дело в том, что техника постоянно совершенствуется: выявляет дозы, которые раньше успешно "проскакивали". Но, без преувеличения, настоящим технологическим прорывом стала совместная разработка Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Института биоорганической химии им. академиков Шемякина и Овчинникова РАН, а также Университета Экс-Марселя (Франция) и Университета Манчестера (Великобритания). Концентрация вещества, которую может обнаружить этот прибор, в 1000 раз ниже по сравнению с самыми передовыми существующими методами.

- Принцип действия биосенсоров хорошо известен: он основан на использовании маркеров для выявления нужного химического соединения, - говорит научный руководитель Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Андрей Кабашин. - У каждого антибиотика, допинга и антигена есть свой маркер. С помощью таких маркеров диагностируются болезни, выявляются допинг, антибиотики в продуктах и т.д.

Фото: AP Photo/Willy Sanjuan/Invision
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Как это делается? На подложке размещается маркер, на который наносится биологическая проба. Если между ними произойдет реакция, если они "связываются", то биологический слой на подложке станет толще. Как следствие - меняется коэффициент преломления. Это фиксируется с помощью луча света, направленного на подложку.

Международная команда ученых модернизировала метод, увеличив чувствительность на порядки. Для этого были созданы искусственные материалы (метаматериалы), составленные из наночастиц золота. Они выложены на подложке так, что могут концентрировать свет в слое толщиной в один атом, а затем переизлучать его, передавая информацию об изменении показателя преломления.

Операция по анализу вещества выглядит вроде бы традиционно: на метаматериал помещают маркер, затем микропробу вещества. На "пирог" направляют луч света. По изменению коэффициента преломления ловятся мизерные "следы" допинга, антибиотика, разносчика болезни и т.д. Но главное - фантастический "нюх" нового прибора. Убежать от него практически невозможно.

Общество Наука Допинговые скандалы
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