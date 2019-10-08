- Принцип действия биосенсоров хорошо известен: он основан на использовании маркеров для выявления нужного химического соединения, - говорит научный руководитель Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Андрей Кабашин. - У каждого антибиотика, допинга и антигена есть свой маркер. С помощью таких маркеров диагностируются болезни, выявляются допинг, антибиотики в продуктах и т.д.
Как это делается? На подложке размещается маркер, на который наносится биологическая проба. Если между ними произойдет реакция, если они "связываются", то биологический слой на подложке станет толще. Как следствие - меняется коэффициент преломления. Это фиксируется с помощью луча света, направленного на подложку.
Международная команда ученых модернизировала метод, увеличив чувствительность на порядки. Для этого были созданы искусственные материалы (метаматериалы), составленные из наночастиц золота. Они выложены на подложке так, что могут концентрировать свет в слое толщиной в один атом, а затем переизлучать его, передавая информацию об изменении показателя преломления.
Операция по анализу вещества выглядит вроде бы традиционно: на метаматериал помещают маркер, затем микропробу вещества. На "пирог" направляют луч света. По изменению коэффициента преломления ловятся мизерные "следы" допинга, антибиотика, разносчика болезни и т.д. Но главное - фантастический "нюх" нового прибора. Убежать от него практически невозможно.