Украинцы и белорусы получат статус носителей русского языка без экзаменов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в закон о гражданстве, освобождающий граждан Украины и Беларуси от экзаменов по русскому языку. Такой экзамен предусмотрен для тех, кто желает получить гражданство РФ на том основании, что является носителем русского языка, то есть соотечественником или потомком соотечественников.

Как подчеркивает председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев, выходцам из Украины и Беларуси не придется проходить собеседование и доказывать, что они могут говорить по-русски.

"Это разумная мера, нет необходимости устраивать какие-то формальные процедуры для представителей братских народов, не просто говорящих, но зачастую и думающих на русском языке, - говорит Владимир Грузде. - Статус "носителя русского языка" позволяет в упрощенном порядке получить вид на жительство в нашей стране и гражданство. По закону, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования. За время действия данной нормы носителями русского языка были признаны 80 тысяч соискателей российского гражданства. Из них 47 тысяч человек были гражданами Украины, 800 - гражданами Беларуси".

По его словам, проектом предусматривается, что комиссия сможет рассматривать заявления граждан Украины и Беларуси и признавать их носителями русского языка без проведения с ними собеседования.

"Что же касается остальных иностранцев, то они будут проходить собеседовании по единой процедуре, - сообщает Владимир Груздев. - Сегодня в разных регионах применяются разные подходы при проведении собеседования. Где-то проводится тестирование по русскому языку, где-то используются электронные технологии. Проект наделяет МВД полномочиями разработать по согласованию с министерством просвещения требования к уровню знаний, необходимых для признания человека носителем русского языка, критерии оценки таких знаний и т.п".