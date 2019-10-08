Устинов согласился сразиться с Усиком вместо Спонга

Дебютный поединок украинца Александра Усика в тяжелой весовой категории, который состоится 12 октября в Чикаго, снова оказался под угрозой срыва. Его соперник голландец Тайрон Спонг попался на применении запрещенных препаратов, после чего промоутеры абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе вынуждены были срочно искать замену.

Как сообщает РИА Новости, свое согласие на бой с 32-летним Усиком дал 42-летний россиянин Александр Устинов.

"Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме", - приводит агентство слова промоутера Владимира Хрюнова.

На счету Усика 16 побед (12 нокаутом) в 16-ти проведенных поединках. Устинов провел 39 боев и потерпел 4 поражения при 35 победах. В 2017 году Устинов дрался за вакантный титул чемпиона WBA с Мануэлем Чарром и уступил единогласным решением судей.