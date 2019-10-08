В 2020 году налог на самозанятых могут распространить на всю страну

С таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В 2019 году в рамках эксперимента этот налог действует в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. По словам Матвиенко, специальный налог в целом себя оправдал: в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тысяч человек.

По разным оценкам, сегодня в России от 3 до 5 млн человек работают на себя и, как правило, остаются в тени надзора. Больше всего среди самозанятых репетиторов, нянь, ремонтников и фрилансеров. Многие получают доход от сдачи квартиры в аренду, но налогов не платят. Индивидуальные предприниматели, которые не хотят уклоняться от уплаты налогов, сегодня чаще всего выбирают упрощенную систему налогообложения. Они платят 6% с выручки или 15% с разницы между доходами и расходами плюс страховые взносы - минимум 36 238 рублей. Для многих такие отчисления чрезмерны.

Налог для самозанятых (официально налог на профессиональный доход) оказывается куда более выгодным. Если гражданин получает деньги от другого человека за товар или услугу, он должен платить 4% от дохода, если работает с компанией - 6%. Страховые взносы при этом платить не требуется. Но есть несколько условий: таким налоговым режимом может воспользоваться только тот, у кого доход не более 2,4 млн рублей в год (в среднем до 200 тысяч в месяц - в разные месяцы может быть разный), у кого нет наемных работников и кто не занимается перепродажей товаров (свое продавать можно).

Платить налог удобно: достаточно скачать приложение от ФНС на свой смартфон и не забывать ежемесячно вбивать туда суммы доходов. Система сама посчитает налог, который необходимо уплатить до 25-го числа следующего месяца. При этом люди также могут избегать внезапной блокировки своих банковских карт, что нередко происходит в случае, если банк видит "сомнительные операции.