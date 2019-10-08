В Британии найдена сокровищница с руническими текстами

В Великобритании ученые обнародовали итоги первого этапа исследования "сокровищ Галлоуэя", одного из самых богатых и разнообразных кладов эпохи викингов. Им удалось расшифровать рунические тексты на артефактах.

Как сообщает The History Blog, речь идет о так называемом Галлоуэйском кладе, обнаруженном в 2014 году. Он оказался одним из самых богатых за всю историю Британии. Однако только сейчас его официально признали кладом - по местным законам, сначала свое веское слово должны сказать эксперты.

Исследование было проведено учеными из Университета Уэльса. Изначально предполагалось, что сокровища принадлежали викингам. На эту мысль навели рунические надписи, которые были обнаружены на пяти серебряных браслетах.

Это было обычной практикой эпохи викингов. На сокровищах нередко гравировали имена их владельцев. Иногда рунами обозначали принадлежность артефакта к определенной сокровищнице.

Однако в данном случае расшифровка привела к удивительному выводу. Рунические надписи перевел доктор Дэвид Парсонс. Он утверждает, что имена на браслетах являются не скандинавскими, а типичными англосаксонскими.

Например, на одном из браслетов было написано имя "Эгберт", которое первоначально прочитали как "Эгборт". Доктор Парсонс отмечает, что рунические символы сложны и разнообразны. Кроме того, их использовали в разных языках. Это и затрудняет интерпретацию таких текстов.

Исследователей ввело в заблуждение и то, что серебряные браслеты такого рода чаще всего ассоциируются именно с викингами. Однако исследование показало, что в данном случае надписи и артефакты являются англосаксонскими.

Теперь есть все основания предполагать, что клад "викингов" на самом деле мог быть сокровищами тех людей, которые считали себя частью англоязычного мира. Возможно даже, что это были местные жители: Галлоуэй был частью англосаксонской Нортумбрии с начала VIII века. В ирландских хрониках его называли "саксонским побережьем" еще в X веке.

Что касается самого клада, то он до сих пор не выставлен на обозрение. С ним работают не только исследователи, но и реставраторы. Кроме того, возник юридический спор о владельце этих сокровищ.

Всего же было найдено около 100 артефактов. Помимо браслетов, это были броши, бусины и другие украшения, которые неплохо сохранились.

Кстати, в 2017 году предварительно стоимость этого клада была оценена в 2,5 миллиона долларов США.