В Эквадоре из-за массовых беспорядков приостановлена работа парламента

Политический и экономический кризис в Эквадоре продолжает обостряться. Из-за массовых беспорядков, охвативших столицу страны Кито, здесь приостановлена работа парламента.

"Было принято решение приостановить деятельность, поскольку нет никаких гарантий, позволяющих членам собрания и должностным лицам посещать здание парламента", - приводит РИА Новости слова депутата от движения CREO Омеро Кастаньера.

В настоящее время в здании Национального собрания дежурит много военных и полицейских. Несмотря на это накануне протестующие предприняли попытки прорваться в помещение.

Кастаньер уточнил, что в теории парламент может собираться и в других зданиях. Однако протестные акции вспыхивают повсеместно.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено принял решение перебраться из Кито в расположенный в 400 км от столицы город Гуаякиль.

Мощный всплеск протестной активности в Эквадоре начался в начале октября после того, как по указанию Морено были отменены государственные субсидии на бензин и дизель, что вызвало резкое повышение цен на топливо.