Сотни арестованных активистов движения "Восстание против вымирания" в Лондоне, Амстердаме, Берлине, Вене, Мадриде и Париже - таков итог тщательно подготовленных перформансов нового и быстро набирающего популярность масштабного протестного экопроекта. По словам организаторов акций против уничтожающих экосистему Земли политиков, выступления усилятся в ближайшие недели.

В Лондоне полиция арестовала более 320 "восставших", которые на весь день заблокировали центральные улицы британской столицы, устроив баррикады и приковав себя цепями к автомобилям. Премьер Британии Борис Джонсон, график передвижений которого по лондонскому Сити был осложнен, нелицеприятно высказался о виновниках проблем, как о "не сотрудничающих сварливых протестующих, засоряющих дороги". В Амстердаме наручники надели на сотню человек, разбивших палаточный лагерь рядом с национальным музеем. В столице Германии и Австрии митингующие заблокировали движение в центре города, а в Париже активисты, поддерживаемые пресловутыми "желтыми жилетами", захватили торговый центр. Поистине глобальный масштаб протестной акции придали выступления "зеленых" в США, Новой Зеландии, Австралии и Индии.

Чего же добиваются участники учрежденного лишь в прошлом году "Восстания против вымирания", практикуя столь нехарактерные для законопослушных европейцев методы, как перекрытие дорог и сопротивление полиции?

Согласно размещенному манифесту на интернет-сайте движения, время легальных, с точки зрения закона, способов протеста, как направление политикам требований, петиций и согласованных маршей безвозвратно прошло. Единственным и действенным способом выжить в условиях быстрого скатывания в экологическую катастрофу является ни много ни мало поднятие "глобального восстания". Столь радикальный способ решения накопившихся в природе проблем по логике теоретиков и практиков экобунта должен сподвигнуть национальные правительства во всем мире к объявлению "климатической и экологической чрезвычайной ситуации". Организаторы акций собираются вынудить чиновников следовать указам нового исполнительного органа - "Собрания граждан в защиту климатической и экологической справедливости".

Утопичность заявленных целей "зеленого восстания", равно как и выбор незаконных методов для их достижения, лишь подчеркивает остроту усиливающейся проблемы.

"В условиях разбалансировки миропорядка, нарастания хаоса и поляризации общества протестными акциями экоактивистов действительно могут воспользоваться любые политические силы, прежде всего популисты. Вместе с тем на данный момент, кроме конспирологии, нет никакой конкретной информации о том, стоят ли за "Восстанием" или Гретой Тунберг какие-либо группировки или корпорации с большими деньгами", - сказал "РГ" руководитель энергетической программы российского отделения Гринпис Владимир Чупров.

Кстати

Власти испанской столицы намерены начать охоту на аргентинских попугаев-монахов, заполонивших город. В Мадриде их обитает порядка 12 тысяч. Они были завезены в Испанию примерно 30 лет назад, когда появилась мода на птиц, подражающих человеческому голосу. Несмотря на то что их родиной являются тропические леса Северной Аргентины и Южной Бразилии, попугаи-монахи прижились в испанском климате и теперь угрожают местным видам пернатых, отнимая у них пищу и передавая свои болезни. Холодные зимы попугаи переживают благодаря гнездам. Обычно вес гнезда составляет 40-50 кг, но иногда достигает 200 кг. По мнению биологов, власти недооценили угрозу, исходящую от этих 30-сантиметровых зеленых птичек. В городах они сбиваются в большие стаи, и их визгливые крики не дают спать жителям целых районов.

Подготовил Юрий Когалов