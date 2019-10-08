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08.10.2019 15:26
Рубрика: В мире

В Германии судят очередного отрицателя Холокоста

Текст: Юрий Ершов

В Ораниенбурге, что в немецкой земле Бранденбург, сегодня начался открытый процесс по делу одного из участников экскурсии по мемориалу концентрационного лагеря Заксенхаузен, оскорбившего своим поведением это место. Процесс освещает еженедельник "Шпигель".

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В ходе осмотра этот гражданин не раз громогласно заявлял, что в нацистской Германии не было никакого Холокоста. Более того, у суда есть свидетельства того, что обвиняемый утверждал, будто газовые камеры во время Второй мировой войны существовали только в Соединенных Штатах. Более того, другие участники группы не раз шумно прерывали экскурсовода с примерно такими же пронацистскими замечаниями. Руководство мемориала не вытерпело, прервало экскурсию и изгнало группу из мемориала.

Инцидент случился в июле 2018 года, и тогда же по горячим следам районная прокуратура Бранденбурга обвинила зачинщика в разжигании вражды между народами и недостойном поведении в священном месте. Первоначально он отделался денежным штрафом, однако его адвокат подал апелляцию. Теперь дело рассматривается снова, и на этот раз глумливого бюргера может ожидать более серьезное наказание: за отрицание Холокоста по законам Германии можно угодить в тюрьму на срок до трех лет.

В мире Европа Германия Мир помнит о Холокосте
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