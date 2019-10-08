В Google назвали дату "смерти" Android 9

31 января 2020 года Google прекратит сертифицировать устройства, работающие на базе Android 9.0 Pie и перейдет на новейшую версию Android 10 - первую, которая не была названа в честь десерта.

В последний день января следующего года компания прекратит принимать заявки от производителей устройств на лицензирование пакета Google Mobile Services.

Несмотря на это, новые гаджеты под управлением Android 9.0 Pie будут выходить на рынок и после указанной даты. Дело в том, что сертификация новых устройств обычно длится несколько месяцев.

Окончательно поддержка девятой версии Android прекратится в середине 2020 года, когда будет выпущен Android 11. Обычно это происходит в конце мая или начале июня, когда Google проводит конференцию для разработчиков.

Прием заявок на лицензирование устройств под Android 8.1 Oreo (версия Go Edition) будет осуществляться до 31 октября 2019 года, отмечает XDA Developers.